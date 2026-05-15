Con 300 vestidos como objetivo, Cáritas de Saltillo activa jornada de apoyo para adultos mayores

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Saltillo
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    Con 300 vestidos como objetivo, Cáritas de Saltillo activa jornada de apoyo para adultos mayores
    Alondra Mata, directora de Cáritas de Saltillo, encabezó el arranque de la venta con causa cuyos recursos serán destinados a alimentación, medicamentos y atención médica para adultos mayores. OMAR SAUCEDO
    Con 300 vestidos como objetivo, Cáritas de Saltillo activa jornada de apoyo para adultos mayores
    La Gran Venta de Vestidos con Causa se realiza del 15 al 17 de mayo en el Bazar Cáritas, ubicado en Plaza Merco Centro. OMAR SAUCEDO

Los recursos obtenidos serán destinados a la compra de medicamentos, alimentos y la atención médica de los adultos mayores de la Casa Hogar El Buen Samaritano

Con el objetivo de recaudar fondos para la Casa Hogar El Buen Samaritano, Cáritas de Saltillo puso en marcha su primera Gran Venta de Vestidos con Causa, donde la comunidad podrá encontrar prendas para distintas ocasiones a precios accesibles.

La venta se realiza del 15 al 17 de mayo en el Bazar Cáritas, ubicado en Plaza Merco Centro, en un horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Lo recaudado será destinado a cubrir necesidades básicas de las 50 personas adultas mayores que actualmente viven en la casa hogar.

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Alondra Mata, directora de Cáritas de Saltillo, explicó que esta es la primera venta especial de vestidos organizada por el bazar, proyecto que está próximo a cumplir un año de funcionamiento.

“Todo lo recabado en esta venta con causa va para alimentación, medicamentos, atención médica y enfermería para la Casa Hogar”, señaló.

La directora detalló que las prendas disponibles fueron donadas tanto por integrantes de la comunidad como por boutiques locales, por lo que las personas podrán encontrar vestidos nuevos o en muy buenas condiciones, en una amplia variedad de tallas, colores y estilos. Indicó que los precios van desde los 100 hasta los mil pesos, dependiendo del tipo de prenda.

$!Vestidos para distintas ocasiones y tallas forman parte de la venta organizada por Cáritas de Saltillo en Plaza Merco Centro.
Vestidos para distintas ocasiones y tallas forman parte de la venta organizada por Cáritas de Saltillo en Plaza Merco Centro. OMAR SAUCEDO

“Tenemos vestidos para toda ocasión y para todas las tallas. La intención también es darles una segunda vida a estas prendas y que la comunidad pueda aprovecharlas”, comentó.

Además de esta actividad, Cáritas mantiene campañas permanentes para reunir pañales y artículos de limpieza, insumos que actualmente representan una de las principales necesidades del asilo.

Durante el arranque oficial del evento, integrantes del consejo de Cáritas destacaron que el bazar funciona como un apoyo mutuo entre la ciudadanía y la institución, ya que mientras las personas adquieren productos a bajo costo, también ayudan a adultos mayores en situación vulnerable. La meta de la organización es lograr la venta de al menos 300 vestidos durante el fin de semana.

$!La comunidad podrá encontrar prendas a precios accesibles, desde los 100 pesos, durante la jornada con causa organizada por Cáritas.
La comunidad podrá encontrar prendas a precios accesibles, desde los 100 pesos, durante la jornada con causa organizada por Cáritas. OMAR SAUCEDO

Mata invitó a la comunidad saltillense a sumarse ya sea mediante compras, donativos en especie, apoyo económico o actividades de voluntariado en la Casa Hogar El Buen Samaritano.

“Invitamos a la empatía, la solidaridad y la caridad para que sigamos construyendo una comunidad mejor”, expresó.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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