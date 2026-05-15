Muere hombre tras ser apuñalado con un picahielo durante riña en Ramos Arizpe

El deceso se registró en la Clínica 88 del IMSS, a donde ingresó alrededor de las 23:00 horas un hombre que fue trasladado en un vehículo y abandonado en el hospital para que recibiera atención médica.

La noche de ayer jueves un hombre perdió la vida luego de que no soportara las lesiones ocasionadas por un arma blanca, tras participar en una pelea con otro hombre con el que presuntamente tenía problemas desde tiempo atrás, en Ramos Arizpe.

Se dio a conocer que el incidente en el que resultó lesionado ocurrió en un inmueble de la colonia Manantiales, donde Jesús Orlando ¨N¨, de 28 años, se encontró con Carlos “N”, de 52 años, con quien presuntamente mantenía viejas diferencias.

Ambos comenzaron a discutir y la situación subió de tono hasta llegar a los golpes.

Fue entonces cuando Carlos “N” presuntamente sacó de entre sus pertenencias un arma blanca y la clavó en el costado izquierdo del torso de su oponente, para posteriormente huir del lugar.

Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús Orlando, quien presentaba una perforación en el pulmón izquierdo y una severa pérdida de sangre, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal lograron la detención del probable responsable, identificado como Carlos “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.