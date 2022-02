“Conducir no es un juego”, ciudadanos piden a traileros tomar conciencia tras colapso de la Monterrey-Saltillo

En tanto, algunos usuarios externaron que hace falta tomar más acciones y no solo pedir tomar conciencia. Uno de esos comentarios fue expuesto precisamente por una persona que se identificó como trailero.

“De nada sirve decirles la mayoría no entienden y no todo tienen la culpa los automovilistas. Muchos compañeros se han accidentado por bajar recio en las bajadas, otros se voltean por ir con el cel, pero los accidentes los ocasionamos nosotros por no respetar límites de velocidad y mucha raza que no conoce carreteras deberían de andar despacio. No que ahí están los resultado”.