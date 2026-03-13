Conductor se lleva a joven motociclista y derriba un poste en la colonia Guayulera de Saltillo

Con probable fractura en la cabeza y en estado delicado fue trasladado al Hospital General el joven Gerardo de la Cerda Pérez, de 19 años, quien resultó lesionado tras ser impactado y proyectado contra el pavimento en un choque registrado en el cruce de Mariano Arista y Manuel Altamirano, en la colonia Guayulera.

El accidente se registró alrededor de las 14:30 horas, cuando testigos y la madre del joven solicitaron, a través del grupo de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el envío de una ambulancia y la presencia de las autoridades.

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De acuerdo con los testigos, Gerardo circulaba sobre Ignacio Manuel Altamirano con dirección a Carlos Pacheco; sin embargo, al llegar al cruce con Mariano Arista, su motocicleta fue impactada por una camioneta TrailBlazer con placas de Tamaulipas WXW-595-E, conducida por José Carlos Valenzuela Gámez, de 20 años, quien presuntamente no respetó el alto correspondiente.