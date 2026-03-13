Conductor se lleva a joven motociclista y derriba un poste en la colonia Guayulera de Saltillo

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Conductor se lleva a joven motociclista y derriba un poste en la colonia Guayulera de Saltillo
    El joven circulaba en motocicleta por Ignacio Manuel Altamirano con dirección a Carlos Pacheco. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado fue identificado como Gerardo de la Cerda Pérez

Con probable fractura en la cabeza y en estado delicado fue trasladado al Hospital General el joven Gerardo de la Cerda Pérez, de 19 años, quien resultó lesionado tras ser impactado y proyectado contra el pavimento en un choque registrado en el cruce de Mariano Arista y Manuel Altamirano, en la colonia Guayulera.

El accidente se registró alrededor de las 14:30 horas, cuando testigos y la madre del joven solicitaron, a través del grupo de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el envío de una ambulancia y la presencia de las autoridades.

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De acuerdo con los testigos, Gerardo circulaba sobre Ignacio Manuel Altamirano con dirección a Carlos Pacheco; sin embargo, al llegar al cruce con Mariano Arista, su motocicleta fue impactada por una camioneta TrailBlazer con placas de Tamaulipas WXW-595-E, conducida por José Carlos Valenzuela Gámez, de 20 años, quien presuntamente no respetó el alto correspondiente.

$!El accidente ocurrió en el cruce de Mariano Arista y Manuel Altamirano alrededor de las 14:30 horas.
El accidente ocurrió en el cruce de Mariano Arista y Manuel Altamirano alrededor de las 14:30 horas. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado hacia el pavimento, mientras que la motocicleta quedó sobre la superficie de rodamiento. Por su parte, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, se desvió hacia su lado derecho y terminó estrellándose contra un poste de electricidad, el cual derribó.

Elementos de la Policía acudieron al lugar y detuvieron al conductor, quien posteriormente fue puesto a disposición de agentes de Tránsito Municipal, encargados de tomar conocimiento del percance. Mientras tanto, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado para su atención médica.

Los vehículos involucrados fueron retirados con el apoyo de una grúa y trasladados a un corralón, mientras que el Ministerio Público de Asuntos Viales determinará la situación jurídica del conductor detenido.

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