Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

La mañana de este viernes se registró una movilización de transportistas que provocó el cierre de un retorno ubicado metros antes de la salida del parque industrial Santa María.

Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad a la altura del kilómetro 19, lo que afectó la circulación en el libramiento Óscar Flores Tapia en dirección a Monterrey.

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Debido al bloqueo, algunos transportistas que pretendían utilizar ese retorno tuvieron que continuar su trayecto hasta otro punto del libramiento para poder incorporarse nuevamente, lo que generó inconformidad entre los conductores.