Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey
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Los operadores cerraron un retorno cercano al parque industrial Santa María
La mañana de este viernes se registró una movilización de transportistas que provocó el cierre de un retorno ubicado metros antes de la salida del parque industrial Santa María.
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad a la altura del kilómetro 19, lo que afectó la circulación en el libramiento Óscar Flores Tapia en dirección a Monterrey.
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Debido al bloqueo, algunos transportistas que pretendían utilizar ese retorno tuvieron que continuar su trayecto hasta otro punto del libramiento para poder incorporarse nuevamente, lo que generó inconformidad entre los conductores.
Hasta el momento se desconocen los motivos por los que los operadores de los tractocamiones cerraron la vialidad, por lo que se espera que en las próximas horas se presenten las autoridades correspondientes para determinar la situación.
El cierre afecta principalmente a los conductores que buscaban retornar en ese punto, por lo que se recomienda a los usuarios de la carretera atender las indicaciones de tránsito mientras se restablece la circulación.