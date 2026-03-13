Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey
    Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Los operadores cerraron un retorno cercano al parque industrial Santa María

La mañana de este viernes se registró una movilización de transportistas que provocó el cierre de un retorno ubicado metros antes de la salida del parque industrial Santa María.

Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad a la altura del kilómetro 19, lo que afectó la circulación en el libramiento Óscar Flores Tapia en dirección a Monterrey.

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Debido al bloqueo, algunos transportistas que pretendían utilizar ese retorno tuvieron que continuar su trayecto hasta otro punto del libramiento para poder incorporarse nuevamente, lo que generó inconformidad entre los conductores.

$!Transportistas que pretendían usar el retorno tuvieron que continuar hasta otro punto del libramiento.
Transportistas que pretendían usar el retorno tuvieron que continuar hasta otro punto del libramiento.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que los operadores de los tractocamiones cerraron la vialidad, por lo que se espera que en las próximas horas se presenten las autoridades correspondientes para determinar la situación.

$!Hasta el momento se desconocen los motivos del bloqueo.
Hasta el momento se desconocen los motivos del bloqueo.

El cierre afecta principalmente a los conductores que buscaban retornar en ese punto, por lo que se recomienda a los usuarios de la carretera atender las indicaciones de tránsito mientras se restablece la circulación.

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