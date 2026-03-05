Conductora se pasa el alto y embiste a motociclista, dejándolo herido, en Saltillo

Un joven dedicado al reparto de alimentos terminó herido al ser derribado junto con la motocicleta en la que viajaba.

Todo ocurrió cuando la probable responsable, identificada como Karla N., circulaba a bordo de un vehículo Nissan March. La conductora no respetó una señal de alto ubicada en el cruce de la calle Colima y, al incorporarse al bulevar Jesús Valdés Sánchez, terminó por quitarle el derecho de paso a la motocicleta.

La frágil unidad, que era manejada por Luis N., de 26 años de edad, circulaba en sentido de oriente a poniente. Al impactarse con el automóvil, el motociclista salió proyectado y quedó tendido en medio del bulevar, donde se quejó de un golpe en la parte posterior del cráneo. También presentó una lesión en el brazo izquierdo, por lo que fue necesario que fuera valorado por paramédicos de Cruz Roja.

Posteriormente fue trasladado al Hospital General para descartar alguna fractura. Mientras tanto, la probable responsable fue asegurada por oficiales de Tránsito Municipal. Finalmente, fue puesta a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público por el delito de lesiones, donde deberá llegar a un acuerdo de reparación del daño con la parte afectada.