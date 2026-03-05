Con inversión social y programas comunitarios, impulsa Manolo Jiménez desarrollo en Frontera

Coahuila
/ 5 marzo 2026
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Frontera la entrega simbólica de obras sociales por más de 50 millones de pesos como parte del programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante. LIDIET MEXICANO

Durante una gira de trabajo por la Región Centro de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez anunció e inició obras sociales por más de 50 millones de pesos en Frontera y Monclova

FRONTERA, COAH.- Durante una gira de trabajo por la Región Centro de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas visitó los municipios de Frontera y Monclova, donde encabezó el arranque y entrega simbólica de obras sociales por más de 50 millones de pesos como parte del programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante.

En el municipio de Frontera, acompañado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, el mandatario estatal destacó que estas acciones buscan mejorar la infraestructura urbana en colonias y barrios, además de fortalecer la calidad de vida de las familias de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Justicia climática debe surgir de la sociedad civil, afirma exministro de la SCJN en Torreón

“Trabajamos en conjunto con nuestra alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, y la razón por la cual hemos venido hoy es para hacer entrega simbólica de más de 50 millones de pesos de obras sociales para las colonias y barrios de Frontera”, expresó Jiménez Salinas durante el evento realizado en la colonia Borja, donde también se instaló una brigada del programa Mejora.

El gobernador adelantó que en las próximas semanas se iniciarán nuevas obras en este municipio con una inversión superior a los 50 millones de pesos, lo que permitirá continuar con trabajos de pavimentación, mejoramiento urbano y acciones comunitarias.

Jiménez Salinas subrayó que, además de las obras sociales, su administración impulsa programas dirigidos al desarrollo social y al fortalecimiento de las familias, entre ellos Mujeres Echadas pa’delante, estrategia enfocada en el empoderamiento femenino a través de la educación.

Con este programa, explicó, las mujeres pueden iniciar o concluir sus estudios de preparatoria, e incluso continuar con su formación universitaria. “Ya hay miles de mujeres que se han graduado, otras que están estudiando y muchas más que cursan su universidad”, señaló.

El mandatario estatal también mencionó otros programas sociales que se desarrollan en la entidad, como los impulsados a través de Mejora Coahuila, entre ellos el Mercadito Mejora, brigadas comunitarias, apoyos alimentarios y jornadas de vacunación.

“En Coahuila fortalecemos la calidad de vida de la gente con varios pilares: obras y programas sociales, servicios, desarrollo económico, empleo y seguridad”, apuntó.

En materia económica, Jiménez Salinas informó que el Gobierno estatal trabaja en la atracción de inversiones para las regiones Centro-Desierto y Carbonífera, con el objetivo de generar más oportunidades laborales para sus habitantes.

Asimismo, adelantó que próximamente se pondrán en marcha programas de empleo temporal, enfocados principalmente en apoyar a mujeres de estas regiones.

El gobernador reiteró que la seguridad continúa siendo una de las prioridades de su administración. “Tenemos áreas de oportunidad y cosas que mejorar, pero la seguridad que hoy tenemos en Coahuila es privilegiada”, afirmó.

De igual manera, señaló que el estado mantiene proyectos estratégicos relacionados con la posible explotación de gas en territorio coahuilense, actividad que podría generar miles de empleos e inversiones millonarias.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que dentro de esta jornada se entregaron físicamente obras de pavimentación y recarpeteo en 14 cuadras, con una inversión de 5.7 millones de pesos.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que la coordinación entre el Gobierno estatal y el municipio ha permitido impulsar proyectos que benefician directamente a las familias fronterenses.

“Las brigadas Mejora y el programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante representan una forma de gobernar cercana y de territorio, un gobierno ciudadano que trabaja de la mano con la gente y lleva resultados a cada barrio, colonia y ejido”, señaló.

Durante su visita a la región, el gobernador también participó en el congreso juvenil 300 Pa’delante, una iniciativa coordinada desde Inspira Coahuila que busca promover el liderazgo y la participación de las nuevas generaciones en la vida pública y social del estado.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

