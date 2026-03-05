Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’

Monclova
/ 5 marzo 2026
    Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’
    Manolo Jiménez afirma que la quiebra de Altos Hornos derivó del pleito entre Andrés Manuel López Obrador y Alonso Ancira. LIDIET MEXICANO

Impacto económico obliga a buscar soluciones extraordinarias, dice el Gobernador

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que es urgente avanzar en una ruta para la reactivación de Altos Hornos de México y señaló que, si no existe un inversionista privado interesado en rescatar la empresa, el Gobierno Federal tendría que intervenir incluso mediante un esquema de empresa paraestatal.

El Mandatario estatal explicó que la magnitud de la siderúrgica y el impacto que tiene en la economía regional obligan a buscar soluciones extraordinarias que permitan recuperar la operación y los miles de empleos que dependían de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: Por la ola de inseguridad en otros estados, tres empresas automotrices migran a Coahuila: Manolo Jiménez

“Pienso que el Gobierno Federal actual tiene voluntad y hay compromiso por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tiene que hacer algo extraordinario, porque el pleito del expresidente con el exdirector llevó a la quiebra a AHMSA”, señaló.

El Gobernador añadió que, desde su punto de vista, la prioridad debió haber sido proteger a los trabajadores y mantener la operación de la empresa mientras se buscaba una solución de fondo.

“Si yo hubiera sido presidente de la República hubiera dicho: esta empresa genera 18 mil empleos, ¿cómo le ayudamos para que se mantengan los empleos en lo que encontramos una salida o una transición?”, expresó.

Jiménez Salinas reiteró que el Gobierno de Coahuila ha sido solidario con los trabajadores desde que comenzó la crisis, impulsando programas de apoyo social y facilitando gestiones para encontrar alternativas.

También se refirió al reciente abucheo de un grupo de obreros y aseguró que se trató de un grupo pequeño, por lo que reiteró su disposición a dialogar y a instalar mesas de trabajo con los trabajadores para escuchar sus planteamientos.

Finalmente, subrayó que la reactivación de AHMSA requiere una inversión de miles de millones de dólares, una cifra que incluso supera gran parte del presupuesto anual del Estado, por lo que insistió en que la Federación debe encabezar cualquier esquema de rescate que permita recuperar la actividad industrial y los empleos en la región Centro de Coahuila.

