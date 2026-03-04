Coahuila: Realizarán misión comercial en abril por EU y Alemania

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, dio a conocer que en abril realizarán una misión comercial a Europa y a Estados Unidos. En el primer caso, participarán nuevamente en la Feria de Hannover, mientras que en el segundo visitarán Texas y la capital estadounidense.

Recordó que el año pasado acudieron a Alemania para participar en la Feria de Hannover con el objetivo de atraer nuevas inversiones, por lo que este año regresarán para buscar concretar proyectos adicionales.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila

En cuanto a Estados Unidos, señaló que la intención es fortalecer la relación con Texas y, al mismo tiempo, explorar la posibilidad de sostener encuentros en Washington, D.C., para ampliar los vínculos comerciales.

Por otra parte, respecto a Arizona y el proyecto relacionado con semiconductores, comentó que registra avances importantes y confió en que durante esta gira por Estados Unidos se pueda formalizar y concretar este tema estratégico para la entidad.