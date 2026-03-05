Renuncian tres funcionarios de la FGE en la Región Centro de Coahuila, por desacuerdos con el nuevo delegado

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 5 marzo 2026
    Renuncian tres funcionarios de la FGE en la Región Centro de Coahuila, por desacuerdos con el nuevo delegado
    Everardo Lazo Chapa, nuevo delegado de la FGE en la Región Centro, anunció rotaciones de personal en los próximos días. ARCHIVO

Advierte que quien no encaje en la política de trabajo honesta, ‘va para afuera’

MONCLOVA, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que tras sus primeras dos semanas al frente de la Delegación, ya se han registrado las primeras bajas de personal que no se alineó a su metodología de trabajo.

El funcionario detalló que, hasta el momento, tres personas han presentado su renuncia, entre las que se encuentran agentes del Ministerio Público y personal administrativo, tanto de la Delegación local como de áreas foráneas.

TE PUEDE INTERESAR: Justicia climática debe surgir de la sociedad civil, afirma exministro de la SCJN en Torreón

“Por lo pronto, tres personas que no concordaban con la forma de trabajar de su servidor ya renunciaron. Habrá otras en las que se haga una rotación para poder tenerlos en lugares donde podamos sacar mayor producción”, señaló Lazo Chapa.

El delegado enfatizó que estos cambios forman parte de un análisis profundo derivado del contacto directo con la ciudadanía, buscando erradicar las quejas y las “malas prácticas” del pasado.

Aunque se reservó los motivos específicos de las bajas por cuestiones de confidencialidad, fue tajante al mencionar que el objetivo es normalizar un servicio de proximidad y resultados.

Lazo Chapa recordó que la instrucción desde el Gobierno del Estado y la Fiscalía General es de cero tolerancia ante cualquier abuso de autoridad o falta de honestidad. ”Quien no encaje en la política de trabajo honesta, va para afuera. Lo han dicho el Gobernador y el Fiscal: no habrá tolerancia con abusos por parte de los elementos de seguridad”, finalizó.

Se espera que en las próximas semanas continúen los movimientos y rotaciones estratégicas con el fin de optimizar la atención ciudadana en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Renuncia
Seguridad

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria