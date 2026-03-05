Renuncian tres funcionarios de la FGE en la Región Centro de Coahuila, por desacuerdos con el nuevo delegado

MONCLOVA, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que tras sus primeras dos semanas al frente de la Delegación, ya se han registrado las primeras bajas de personal que no se alineó a su metodología de trabajo.

El funcionario detalló que, hasta el momento, tres personas han presentado su renuncia, entre las que se encuentran agentes del Ministerio Público y personal administrativo, tanto de la Delegación local como de áreas foráneas.

“Por lo pronto, tres personas que no concordaban con la forma de trabajar de su servidor ya renunciaron. Habrá otras en las que se haga una rotación para poder tenerlos en lugares donde podamos sacar mayor producción”, señaló Lazo Chapa.

El delegado enfatizó que estos cambios forman parte de un análisis profundo derivado del contacto directo con la ciudadanía, buscando erradicar las quejas y las “malas prácticas” del pasado.

Aunque se reservó los motivos específicos de las bajas por cuestiones de confidencialidad, fue tajante al mencionar que el objetivo es normalizar un servicio de proximidad y resultados.

Lazo Chapa recordó que la instrucción desde el Gobierno del Estado y la Fiscalía General es de cero tolerancia ante cualquier abuso de autoridad o falta de honestidad. ”Quien no encaje en la política de trabajo honesta, va para afuera. Lo han dicho el Gobernador y el Fiscal: no habrá tolerancia con abusos por parte de los elementos de seguridad”, finalizó.

Se espera que en las próximas semanas continúen los movimientos y rotaciones estratégicas con el fin de optimizar la atención ciudadana en la región.