Desabasto de agua en colonias de Saltillo por fallas en mantenimiento y altas temperaturas: Agsal

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Desabasto de agua en colonias de Saltillo por fallas en mantenimiento y altas temperaturas: Agsal
    Las reparaciones de emergencia provocaron interrupciones en la operación del sistema de agua. CUARTOSCURO

Sectores como Teresitas y la Zona Centro reportaron problemas con el servicio

Habitantes de diversos sectores de la ciudad, principalmente de la zona centro y del sur, han manifestado su inconformidad ante la falta de suministro de agua y la baja presión en sus hogares durante los últimos días; situación que comenzó a restablecerse este jueves.

Ante los constantes reportes ciudadanos, la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo emitió una postura oficial en la que detalló las causas técnicas y operativas que han afectado el servicio.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan nuevo parabús frente al Conalep para mejorar seguridad de estudiantes

De acuerdo con la información proporcionada por el sistema operador, la problemática se deriva de una combinación de factores técnicos. En primer lugar, uno de los pozos de gran caudal perteneciente a la captación sur se encuentra actualmente en labores de mantenimiento. A esto se sumó una incidencia inesperada en el equipo de rebombeo 5 de Mayo, el cual requirió reparaciones de emergencia que obligaron a detener la operación de varios pozos durante algunas horas para poder realizar las maniobras necesarias.

Adicionalmente, Aguas de Saltillo señaló que el incremento en las temperaturas registrado durante este mes ha disparado el consumo de agua en los hogares saltillenses, lo que ejerce mayor presión sobre la red de distribución y dificulta la recuperación de los niveles en los tanques.

Cabe recordar que el mes de febrero suele registrar temperaturas por debajo de los 15 grados centígrados, e incluso días en que el termómetro desciende a los cero grados. Sin embargo, este año se han presentado jornadas con temperaturas de hasta 32 grados centígrados, lo que incrementa considerablemente el consumo de agua.

Aunado a las altas temperaturas y las fallas técnicas, desde 2022 la paramunicipal ha señalado que la ciudad enfrenta una crisis hídrica derivada de la disminución en los mantos acuíferos. Actualmente se implementa un programa antisequía que opera por etapas y busca garantizar el abasto de agua durante los próximos siete años.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se deslinda Notaría 133 de señalamientos por ruido en el Centro Histórico

Para mitigar la afectación a las familias mientras se normaliza la distribución, la empresa informó que se están enviando pipas con servicio gratuito a los sectores más críticos.

Asimismo, se hizo un llamado a la población para realizar sus reportes o solicitar apoyo a través de la línea 073, asegurando que las cuadrillas trabajan de manera permanente para restablecer el servicio a la brevedad posible.

