Confirman muerte de Rocky, perro arrastrado por una camioneta en Saltillo

El caso cobró relevancia nacional luego de que se difundieran videos en los que se observaba al animal amarrado a la parte trasera de una camioneta y arrastrado por varios metros. Además, se denunció que fue atropellado durante el mismo incidente.

El activista Alejandro Gutiérrez, de la asociación Dignidad Animal, confirmó a VANGUARDIA el fallecimiento de Rocky, el perro que fue víctima de una agresión en una colonia privada al norte de Saltillo . El canino no logró sobrevivir a las graves lesiones que sufrió y murió tras cuatro días de agonía.

La indignación generada por los hechos derivó en denuncias penales que dieron origen a una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

AVANZA PROCESO PENAL

La presunta responsable, identificada como Liliana “N”, fue detenida y posteriormente vinculada a proceso por un juez de control, al considerar que existen datos de prueba suficientes para continuar con el procedimiento penal.

Como parte del proceso, el juzgador concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la defensa como el Ministerio Público podrán aportar nuevos elementos antes de la siguiente etapa judicial y dar una sentencia definitiva a la imputada.

Para activistas y asociaciones protectoras de animales, la muerte de Rocky representa un hecho que podría marcar un precedente en el combate al maltrato animal en Coahuila y fortalecer la exigencia de sanciones más severas contra quienes cometan este tipo de agresiones.