Confirman muerte de Rocky, perro arrastrado por una camioneta en Saltillo

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    Confirman muerte de Rocky, perro arrastrado por una camioneta en Saltillo
    Alejandro Gutiérrez, integrante de la asociación Dignidad Animal, confirmó el fallecimiento de Rocky, cuyo caso provocó indignación nacional y derivó en un proceso penal contra la presunta responsable. REDES SOCIALES

La asociación Dignidad Animal informó el fallecimiento del canino; la presunta responsable permanece vinculada a proceso por el caso

El activista Alejandro Gutiérrez, de la asociación Dignidad Animal, confirmó a VANGUARDIA el fallecimiento de Rocky, el perro que fue víctima de una agresión en una colonia privada al norte de Saltillo. El canino no logró sobrevivir a las graves lesiones que sufrió y murió tras cuatro días de agonía.

El caso cobró relevancia nacional luego de que se difundieran videos en los que se observaba al animal amarrado a la parte trasera de una camioneta y arrastrado por varios metros. Además, se denunció que fue atropellado durante el mismo incidente.

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La indignación generada por los hechos derivó en denuncias penales que dieron origen a una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

AVANZA PROCESO PENAL

La presunta responsable, identificada como Liliana “N”, fue detenida y posteriormente vinculada a proceso por un juez de control, al considerar que existen datos de prueba suficientes para continuar con el procedimiento penal.

Como parte del proceso, el juzgador concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la defensa como el Ministerio Público podrán aportar nuevos elementos antes de la siguiente etapa judicial y dar una sentencia definitiva a la imputada.

Para activistas y asociaciones protectoras de animales, la muerte de Rocky representa un hecho que podría marcar un precedente en el combate al maltrato animal en Coahuila y fortalecer la exigencia de sanciones más severas contra quienes cometan este tipo de agresiones.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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