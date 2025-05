Conflicto en Múzquiz sigue, Mónica Escalera; asegura que ella también recibió amenazas de muerte

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Impulsa diputado de Morena bono para mujeres en seguridad pública

La controversia escaló a partir de un mensaje publicado por Escalera en el que dirigía una advertencia a Tania Flores: “Una de las dos va a dejar de respirar”. Sin embargo, al ser cuestionada por una seguidora, respondió que se trató de “una reacción” emocional, y matizó: “En realidad, quien va a dejar de respirar soy yo, con tanto daño que me han mandado a hacer”.

En su publicación, Escalera mostró fotografías de lesiones en los pies y, entre sonrisas, presumió su nueva prótesis dental, la cual, señaló, reemplaza una pieza rota durante la agresión de la que responsabiliza a personas cercanas a los hermanos Flores Guerra.

“Fui golpeada y he sido amenazada por denunciar la corrupción. Me han difamado y, dondequiera que me ven, me gritan amenazas”, escribió en su cuenta de Facebook, al tiempo que reiteró que no desistirá en su exigencia de justicia.

La activista también se dirigió al gobernador Manolo Jiménez, recordando su declaración de que “quien se mete con una mujer, se mete con él y con todos”. En ese sentido, pidió al mandatario estatal que intervenga en el caso: “Yo fui golpeada y amenazada. Ellos cumplieron su cometido y por eso pido que paguen, porque nunca los busqué ni los insulté”, expresó.

Además, denunció que ha sido víctima de acoso constante desde que presentó su denuncia: “En cualquier lugar donde me encuentran, me gritan insultos y amenazas. También fueron al sitio donde me encontraba. Ahora no quieran tapar ni disfrazar lo que hicieron y celebraron”.