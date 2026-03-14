Continúa afectación por bloqueo de retorno frente al Parque Industrial Santa María en Ramos Arizpe

Las afectaciones viales continúan en el kilómetro 19 de la carretera Monterrey–Saltillo, donde permanece bloqueado un retorno con dirección hacia Monterrey desde la mañana del viernes.

Transportistas que utilizan este punto para regresar, ya sea por la autopista o por la vía libre, han resultado afectados en sus tiempos de traslado, ya que muchos cuentan con horarios estrictos para cumplir con sus entregas.

TE PUEDE INTERESAR: Luto en la plástica de Saltillo: Fallece la maestra Rosa Inés Martínez de Valle