Continúa afectación por bloqueo de retorno frente al Parque Industrial Santa María en Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La afectación ha generado complicaciones para transportistas que deben recorrer varios kilómetros adicionales para poder regresar hacia Monterrey
Las afectaciones viales continúan en el kilómetro 19 de la carretera Monterrey–Saltillo, donde permanece bloqueado un retorno con dirección hacia Monterrey desde la mañana del viernes.
Transportistas que utilizan este punto para regresar, ya sea por la autopista o por la vía libre, han resultado afectados en sus tiempos de traslado, ya que muchos cuentan con horarios estrictos para cumplir con sus entregas.
TE PUEDE INTERESAR: Luto en la plástica de Saltillo: Fallece la maestra Rosa Inés Martínez de Valle
El retorno, ubicado a un costado del Parque Industrial Santa María, permanece cerrado con tractocamiones colocados en el sitio; incluso, la mañana de este sábado ya se observaba cinta de seguridad delimitando el área.
Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la situación, la cual afecta principalmente a los operadores de transporte de carga, quienes ahora deben desplazarse hasta el libramiento Óscar Flores Tapia para realizar el retorno, donde además deben esperar el semáforo, cuyo tiempo de paso es reducido.