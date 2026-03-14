Luto en la plástica de Saltillo: Fallece la maestra Rosa Inés Martínez de Valle

El mundo de las artes en Coahuila se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la destacada pintora e ilustradora Rosa Inés Martínez de Valle, ocurrido ayer 13 de marzo.

La noticia fue dada a conocer por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, bajo la dirección de la Lic. Leticia Aurora Rodarte Rangel, extendiendo sus condolencias a familiares y amigos por la pérdida de quien fuera una figura clave en la identidad visual de la ciudad.

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Nacida en 1961, la maestra Martínez de Valle deja un legado artístico que trasciende las galerías, plasmado especialmente en los muros de las instituciones públicas. Su obra “La medicina apoyo al génesis humano”, ubicado en el lobby del Hospital Universitario de Saltillo, se erige hoy como su testamento artístico para los saltillenses.

La trayectoria de Rosa Inés no estuvo exenta de lucha por la preservación del patrimonio. En 2023, en una entrevista concedida al periodista Mauro Marines para VANGUARDIA, la artista recordaba cómo en el año 2001, bajo el encargo del Dr. Hugo Castellanos, dio vida a una obra que buscaba unir el avance científico de la secuenciación del genoma humano con la espiritualidad universal.