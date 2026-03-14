Luto en la plástica de Saltillo: Fallece la maestra Rosa Inés Martínez de Valle

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Coahuila
/ 14 marzo 2026
    Luto en la plástica de Saltillo: Fallece la maestra Rosa Inés Martínez de Valle
    El mural “La medicina apoyo al génesis humano”, obra de Martínez de Valle, se mantiene como uno de los símbolos artísticos del Hospital Universitario de Saltillo. CORTESÍA

La muerte de la pintora e ilustradora saltillense a los 65 años, enluta a la comunidad cultural de Coahuila

El mundo de las artes en Coahuila se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la destacada pintora e ilustradora Rosa Inés Martínez de Valle, ocurrido ayer 13 de marzo.

La noticia fue dada a conocer por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, bajo la dirección de la Lic. Leticia Aurora Rodarte Rangel, extendiendo sus condolencias a familiares y amigos por la pérdida de quien fuera una figura clave en la identidad visual de la ciudad.

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Nacida en 1961, la maestra Martínez de Valle deja un legado artístico que trasciende las galerías, plasmado especialmente en los muros de las instituciones públicas. Su obra “La medicina apoyo al génesis humano”, ubicado en el lobby del Hospital Universitario de Saltillo, se erige hoy como su testamento artístico para los saltillenses.

La trayectoria de Rosa Inés no estuvo exenta de lucha por la preservación del patrimonio. En 2023, en una entrevista concedida al periodista Mauro Marines para VANGUARDIA, la artista recordaba cómo en el año 2001, bajo el encargo del Dr. Hugo Castellanos, dio vida a una obra que buscaba unir el avance científico de la secuenciación del genoma humano con la espiritualidad universal.

$!La artista saltillense Rosa Inés Martínez de Valle dejó una huella en el arte público de la ciudad, especialmente en el Hospital Universitario.
La artista saltillense Rosa Inés Martínez de Valle dejó una huella en el arte público de la ciudad, especialmente en el Hospital Universitario. CORTESÍA

“Lo que hice fue investigar mitológicamente y llegué a la historia de Esculapio... utilizo en el centro a Esculapio con un bebé en las manos, saliendo de unas cadenas de ADN que se van rompiendo y lo abrazan”, explicaba la autora sobre la compleja composición que también aborda temas humanos como la depresión.

DEFENSORA DE SU PROPIA OBRA

A lo largo de los años, Martínez de Valle se convirtió en una férrea defensora de su trabajo. En diversas ocasiones denunció los intentos de distintas administraciones por reemplazar o borrar su mural de 400 metros cuadrados como parte de remodelaciones hospitalarias.

$!La comunidad cultural de Coahuila lamentó la muerte de la pintora e ilustradora, reconocida por su defensa del patrimonio artístico local.
La comunidad cultural de Coahuila lamentó la muerte de la pintora e ilustradora, reconocida por su defensa del patrimonio artístico local. IMC

Curiosamente, la hoy directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, fue una pieza clave en el rescate de dicha obra hace casi una década, cuando fungía como Coordinadora en la UAdeC. En sus últimos años, la maestra Rosa Inés continuó solicitando el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para garantizar que su mural —ese que habla de sanación, mitología y ciencia— permaneciera intacto como patrimonio cultural de Saltillo.

Con su partida a los 65 años, la comunidad artística pierde a una creadora técnica y comprometida, cuyo nombre quedará ligado para siempre a la historia del Hospital Universitario y al pulso cultural de Coahuila.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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