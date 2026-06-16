Continúa la fiesta pambolera del FutFest Saltillo con transmisión de partidos y promoción 2x1 en juegos mecánicos

El FutFest Saltillo 2026 continuará este miércoles con una nueva jornada de fútbol internacional, actividades recreativas y promociones especiales en el Biblioparque Norte, donde las familias podrán disfrutar de dos encuentros de la máxima justa futbolística del mundo. La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, destacó que el festival mantiene una amplia oferta de entretenimiento para personas de todas las edades, al combinar deporte, convivencia y diversión en un ambiente familiar.

“Invitamos a las familias a que sigan disfrutando de todas las actividades que ofrece el FutFest Saltillo 2026. Además de los partidos, contamos con espacios de convivencia, activaciones y múltiples opciones de entretenimiento para todas las edades”, señaló. La programación deportiva para este miércoles contempla la transmisión del partido entre Inglaterra y Croacia, a las 2:00 de la tarde, mientras que a las 5:00 de la tarde se proyectará el encuentro entre Ghana y Panamá en la pantalla gigante instalada en el recinto.

Además de la actividad futbolística, las y los asistentes podrán disfrutar de zonas de fotografía, videojuegos, concursos de habilidades, dinámicas con marcas participantes, juegos mecánicos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs. Como parte de la oferta deportiva del festival, también continúan los torneos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis, que forman parte de las más de 120 actividades deportivas, recreativas y de convivencia programadas durante esta edición. Asimismo, este miércoles se ofrecerá una promoción especial de 2x1 en todos los juegos mecánicos. Los boletos tienen un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y de 68 pesos a través de la plataforma digital, además de que también pueden adquirirse en sucursales de JR Sombreros. El FutFest Saltillo 2026 permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio con transmisiones de partidos, actividades recreativas y opciones de entretenimiento para toda la familia.

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