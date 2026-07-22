Difunde Fiscalía General de Coahuila de manera oficial la imagen de Liliana ‘N’, quien presuntamente causó la muerte de ‘Rocky’ en Saltillo

Tras confirmarse el fallecimiento del animal, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que continúa el proceso penal relacionado con este caso y difundió oficialmente la imagen de Liliana “N”, quien enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los hechos.

“Rocky”, el perro cuyo caso de presunto maltrato animal generó una amplia movilización ciudadana en Saltillo , y una intensa reacción en redes sociales, murió después de permanecer varios días bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La muerte de Rocky provocó nuevas manifestaciones de indignación entre colectivos protectores de animales y ciudadanos que durante los últimos días siguieron de cerca su evolución clínica y exigieron que el caso no quede impune.

EXIGEN QUE EL CASO SIENTE UN PRECEDENTE

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales señalaron que este caso representa un llamado para fortalecer la aplicación de la legislación en materia de protección animal y garantizar que las conductas de crueldad reciban las sanciones previstas por la ley.

Para activistas y ciudadanos, la historia de Rocky trascendió el caso de un solo animal al abrir nuevamente el debate sobre la necesidad de prevenir, denunciar y castigar el maltrato animal, así como fomentar una cultura de respeto hacia los seres sintientes.

La Fiscalía reiteró que el procedimiento judicial sigue su curso y será la autoridad competente la que determine la responsabilidad penal de la persona imputada conforme al desarrollo del proceso.

El fallecimiento de “Rocky” ha sido interpretado por diversos sectores de la sociedad como un símbolo de la importancia de combatir la violencia contra los animales y de evitar que este tipo de hechos se repitan mediante la aplicación efectiva de la ley.