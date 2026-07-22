Difunde Fiscalía General de Coahuila de manera oficial la imagen de Liliana ‘N’, quien presuntamente causó la muerte de ‘Rocky’ en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Difunde Fiscalía General de Coahuila de manera oficial la imagen de Liliana ‘N’, quien presuntamente causó la muerte de ‘Rocky’ en Saltillo
    La Fiscalía General del Estado mantiene abierto el proceso penal contra la mujer imputada por los hechos y continúa con las investigaciones correspondientes. CORTESÍA

Fiscalía mantiene proceso penal contra una mujer señalada por los hechos que provocaron indignación en todo el País

“Rocky”, el perro cuyo caso de presunto maltrato animal generó una amplia movilización ciudadana en Saltillo, y una intensa reacción en redes sociales, murió después de permanecer varios días bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Tras confirmarse el fallecimiento del animal, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que continúa el proceso penal relacionado con este caso y difundió oficialmente la imagen de Liliana “N”, quien enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los hechos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/caso-rocky-liliana-busca-inimputabilidad-por-afectacion-mental-fiscalia-de-coahuila-rechaza-opcion-OG22351348

La muerte de Rocky provocó nuevas manifestaciones de indignación entre colectivos protectores de animales y ciudadanos que durante los últimos días siguieron de cerca su evolución clínica y exigieron que el caso no quede impune.

EXIGEN QUE EL CASO SIENTE UN PRECEDENTE

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales señalaron que este caso representa un llamado para fortalecer la aplicación de la legislación en materia de protección animal y garantizar que las conductas de crueldad reciban las sanciones previstas por la ley.

Para activistas y ciudadanos, la historia de Rocky trascendió el caso de un solo animal al abrir nuevamente el debate sobre la necesidad de prevenir, denunciar y castigar el maltrato animal, así como fomentar una cultura de respeto hacia los seres sintientes.

La Fiscalía reiteró que el procedimiento judicial sigue su curso y será la autoridad competente la que determine la responsabilidad penal de la persona imputada conforme al desarrollo del proceso.

El fallecimiento de “Rocky” ha sido interpretado por diversos sectores de la sociedad como un símbolo de la importancia de combatir la violencia contra los animales y de evitar que este tipo de hechos se repitan mediante la aplicación efectiva de la ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mascotas
Mujeres
maltrato animal

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reclutamiento en Morena

Reclutamiento en Morena
true

POLITICÓN: Rocky deja lección en Coahuila: cuando la sociedad exige, la autoridad responde
true

‘El Mayo’ Zambada: justicia en EU; impunidad en México
El Parque Mirador será sede de la verbena popular y de las tradicionales Mañanitas por el 449 aniversario de Saltillo.

¡Todo listo para el cumpleaños de Saltillo! Así serán los festejos por sus 449 años
Alejandro Gutiérrez, integrante de la asociación Dignidad Animal, confirmó el fallecimiento de Rocky, cuyo caso provocó indignación nacional y derivó en un proceso penal contra la presunta responsable.

Confirman muerte de Rocky, perro arrastrado por una camioneta en Saltillo
Con cinco etapas por disputarse, Del Toro continúa en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro mantiene el podio del Tour de Francia 2026 tras una sólida contrarreloj
Durante una prueba de ciberseguridad, uno de sus modelos logró escapar parcialmente de un entorno controlado, explotar una vulnerabilidad y comprometer sistemas de Hugging Face.

¿La rebelión de las máquinas?... OpenAI reconoce que su IA se rebeló y lanzó ciberataque ‘sin precedentes’
Expertos en no proliferación nuclear advierten que cualquier centrifugadora en funcionamiento dentro de Arabia Saudita podría abrir la puerta a un posible programa de armas para esta monarquía absoluta.

Se prevé que Estados Unidos firme un acuerdo nuclear con Arabia Saudita