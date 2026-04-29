Crece demanda de lotes comerciales al sur de Saltillo y en Ramos por boom habitacional e industrial

El crecimiento habitacional en la zona sur de Saltillo ha detonado una mayor demanda de espacios comerciales, con un incremento significativo en los últimos meses, impulsado principalmente por el desarrollo industrial y la generación de empleos formales.

Andrea García, directora comercial en Saltillo de la desarrolladora de vivienda Ruba, expuso que este fenómeno responde a una cadena de factores que inicia en el sector industrial, el cual genera una alta demanda de vivienda cercana a los centros de trabajo, particularmente para evitar largos traslados y complicaciones viales.

“Para nosotros, el sur ha mostrado un alto potencial de crecimiento. Este se ha dado por etapas. Primero está la generación de empleo, que proviene en su mayoría del ámbito industrial y que se ha fortalecido con la creación de nuevos parques industriales”, comentó.

Señaló que la instalación de nuevas empresas en el sur de Saltillo y en el municipio de Ramos Arizpe ha llevado a las familias a buscar vivienda en zonas cercanas, lo que a su vez impulsa la demanda comercial y genera un entorno propicio para el desarrollo y la inversión.

CONSOLIDACIÓN DE VIVIENDA MEDIA

Bajo este contexto, agregó que en vialidades como el bulevar Emilio Arizpe y la conexión hacia Antonio Narro se observa un dinamismo comercial constante, reflejado en la presencia de centros comerciales y nuevas plazas que antes no existían en el sector.

Saltillo mantiene una de las mejores tasas de formalidad laboral en el país, lo que favorece la estabilidad económica y la inversión en pequeños y medianos negocios cercanos a las comunidades.

“Este interés de las marcas y los negocios por los lotes comerciales se ha vuelto más atractivo, particularmente en el caso de Ruba, que estamos desarrollando proyectos que contemplan áreas específicamente destinadas a la actividad comercial”, señaló.

La zona sur ha pasado de ser un sector polarizado entre vivienda económica y residencial a consolidarse con desarrollos de nivel medio y medio alto, lo que atrae a inversionistas interesados en terrenos con uso comercial.

“Hemos visto un crecimiento importante a partir de 2025 en este tipo de producto, los lotes comerciales. Por ejemplo, en Foret, que es un fraccionamiento desarrollado al sur, contábamos con 18 lotes comerciales y actualmente solo tenemos tres disponibles”, expuso.

Los lotes registran precios promedio a partir de 3.4 millones de pesos por superficies de 600.67 metros cuadrados.

Adquirir lotes comerciales en zonas habitacionales consolidadas representa una inversión más segura, al tratarse de mercados donde la población y la capacidad de consumo ya están presentes.

“Los inversionistas nos comentan que les resulta conveniente establecerse en estas zonas porque existe una necesidad y consumidores cautivos. Desde esta perspectiva, se aprecia una economía activa”.

POTENCIAL PARA DISTINTOS SECTORES

En el suroriente de la ciudad, en el desarrollo Vistas de Peña, el interés comercial se ha concentrado principalmente en el sector salud, aunque la directiva aclaró que las oportunidades varían según la zona.

“En Vistas de Peña Sur tenemos varios prospectos interesados del sector salud, por ejemplo: farmacias, dentistas y médicos que buscan establecerse en esa zona”, expuso García.

Otros servicios con alta demanda en estos nuevos polos comerciales son los enfocados en la vida diaria, como salones de belleza, tiendas de conveniencia, supermercados y establecimientos de comida.

La directora comercial de Ruba reiteró que lo que vive actualmente Saltillo responde a un ajuste natural del mercado, propio de una ciudad que crece tanto en población como en capacidad de consumo, vinculando el desarrollo comercial con el crecimiento habitacional.

“Las comunidades que desarrollamos a través de proyectos habitacionales requieren comercio y atención a necesidades cotidianas, a través de comercios como: tiendas, consultorios, gimnasios, restaurantes, tintorería. Por ello, la alternativa de adquirir lotes comerciales en estas zonas con alto potencial resulta cada vez más atractivo para pequeñas y medianas empresas”, concluyó.