Crisis hídrica golpea al campo y la ciudad; Saltillo atribuye fallas al suministro eléctrico

La crisis hídrica que atraviesa Saltillo comienza a reflejarse en distintos frentes. A nivel urbano, vecinos de varias colonias han reportado cortes en el suministro de agua potable o baja presión en los últimos días. Y en las zonas rurales, ya se registran pérdidas de ganado debido a la falta de agua limpia en los abrevaderos, según autoridades municipales.

En este tema, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, comentó que las fallas recientes no corresponden únicamente a la escasez del recurso, sino también a las afectaciones en el sistema eléctrico provocadas por accidentes y condiciones climáticas. “Todo se originó cuando un tráiler se llevó un poste aquí en Luis Echeverría y luego otro en Fundadores. Eso ocasionó que alrededor de 12 pozos de la Sierra Zapalinamé quedaran sin electricidad por muchas horas”, explicó.

De acuerdo con Díaz, la lluvia, la granizada y los vientos registrados el domingo por la tarde también afectaron el suministro eléctrico en varias zonas. Aunque dijo que el servicio fue restablecido desde la noche del lunes, aclaró que la recuperación del agua no es inmediata. “Como es por gravedad, se va llenando lo que es más hacia el norte y lo último que se llena es lo más alto, que es hacia el sur”, detalló. Agregó que se espera una normalización total del servicio para este miércoles.

El Alcalde aseguró que su administración trabaja en la exploración de nuevas fuentes y la perforación de pozos para fortalecer la red hídrica. “Se están explorando nuevos lugares para perforar y poder incrementar mayor cantidad de litros a la red”, afirmó.

También recordó que la empresa Veolia, socio privado de Aguas de Saltillo, presentó un programa de inversión para incorporar más agua al sistema en los próximos años. “Se está presentando un programa de inversión para mediano y largo plazo para poder garantizar más de mil litros que pudieran entrar a la red”, dijo. Al ser cuestionado sobre el origen de ese volumen, respondió: “De otro manto... de allá por Carneros, del sur” y agregó que uno de los objetivos es “no depender de un solo punto”.

REPORTAN MUERTE DE GANADO

Por su parte, Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural del municipio, informó que hace tres semanas comenzaron a recibir reportes de muerte de ganado en comunidades como San Francisco, a causa del estado de los abrevaderos.

“El suelo se torna muy fangoso y hay animales que, al acercarse a tomar agua, quedan varados. Nos reportaron algunas muertes aisladas. No es una cantidad importante, pero sí refleja cómo el ganado ya está resintiendo los efectos de la sequía”, explicó.

Agregó que hay productores que están comenzando a compartir con el ganado el agua que tenían reservada para consumo humano. “Los pozos se están bajando, y al haber más consumo, se complica mantener el ritmo. Estamos en contacto permanente con la gente y, como siempre, se prioriza el agua para las personas”, dijo.

Ambos funcionarios señalaron que, si bien la situación no ha salido de control, es necesario mantenerse atentos. En las comunidades rurales, la prioridad es evitar más pérdidas productivas; en la ciudad, garantizar que las fallas eléctricas no comprometan el servicio. El reto, coincidieron, está en anticiparse a lo que pueda venir si las lluvias no llegan a tiempo.