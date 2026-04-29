Da conductor vuelta prohibida y provoca aparatoso percance en Saltillo

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Da conductor vuelta prohibida y provoca aparatoso percance en Saltillo
    Tras el choque, el automóvil compacto fue proyectado y quedó en una posición contraria a su circulación, lo que obligó a la intervención de autoridades viales para controlar la zona y evitar otro incidente. MARTÍN ROJAS

El accidente dejó a los ocupantes del vehículo compacto con lesiones leves, sin riesgo grave, siendo atendidos y valorados en el lugar por cuerpos de emergencia

Un accidente vial se registró sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de que el conductor de una camioneta realizara una maniobra indebida y provocara un choque contra un automóvil compacto, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron ayer alrededor de las 23:00 horas, cuando una camioneta de la marca Ford, modelo Lobo, circulaba de sur a norte sobre Venustiano Carranza y, al llegar al cruce con Humberto Hinojosa, el conductor intentó retornar en un área prohibida. En ese momento, un Chevrolet Spark que transitaba de norte a sur tenía la preferencia de paso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-escolta-de-funcionario-publico-tras-choque-con-motocicleta-en-saltillo-GF20344626
$!Ambas unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de grúas y trasladadas a un corralón, donde permanecerán mientras se deslindan responsabilidades ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.
Ambas unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de grúas y trasladadas a un corralón, donde permanecerán mientras se deslindan responsabilidades ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. MARTÍN ROJAS

Debido a la maniobra imprudente, la camioneta le cerró el paso al automóvil compacto, produciéndose el impacto. Tras el golpe, el Spark dio medio giro y terminó orientado hacia el poniente, quedando sobre el sentido de la calle Humberto Hinojosa.

$!El percance se registró durante la noche en el cruce con la calle Humberto Hinojosa, luego de que una camioneta intentara realizar un retorno en un área prohibida, lo que derivó en el impacto con un Chevrolet Spark.
El percance se registró durante la noche en el cruce con la calle Humberto Hinojosa, luego de que una camioneta intentara realizar un retorno en un área prohibida, lo que derivó en el impacto con un Chevrolet Spark. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el deslinde de responsabilidades, reportándose únicamente daños materiales.

$!El percance se registró durante la noche en el cruce con la calle Humberto Hinojosa, luego de que una camioneta intentara realizar un retorno en un área prohibida, lo que derivó en el impacto con un Chevrolet Spark.
El percance se registró durante la noche en el cruce con la calle Humberto Hinojosa, luego de que una camioneta intentara realizar un retorno en un área prohibida, lo que derivó en el impacto con un Chevrolet Spark. MARTÍN ROJAS

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón, donde permanecerán hasta que el responsable pague los daños ocasionados. El caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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