Da conductor vuelta prohibida y provoca aparatoso percance en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente dejó a los ocupantes del vehículo compacto con lesiones leves, sin riesgo grave, siendo atendidos y valorados en el lugar por cuerpos de emergencia
Un accidente vial se registró sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de que el conductor de una camioneta realizara una maniobra indebida y provocara un choque contra un automóvil compacto, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron ayer alrededor de las 23:00 horas, cuando una camioneta de la marca Ford, modelo Lobo, circulaba de sur a norte sobre Venustiano Carranza y, al llegar al cruce con Humberto Hinojosa, el conductor intentó retornar en un área prohibida. En ese momento, un Chevrolet Spark que transitaba de norte a sur tenía la preferencia de paso.
Debido a la maniobra imprudente, la camioneta le cerró el paso al automóvil compacto, produciéndose el impacto. Tras el golpe, el Spark dio medio giro y terminó orientado hacia el poniente, quedando sobre el sentido de la calle Humberto Hinojosa.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el deslinde de responsabilidades, reportándose únicamente daños materiales.
Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón, donde permanecerán hasta que el responsable pague los daños ocasionados. El caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.