Da conductor vuelta prohibida y provoca aparatoso percance en Saltillo

Un accidente vial se registró sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de que el conductor de una camioneta realizara una maniobra indebida y provocara un choque contra un automóvil compacto, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron ayer alrededor de las 23:00 horas, cuando una camioneta de la marca Ford, modelo Lobo, circulaba de sur a norte sobre Venustiano Carranza y, al llegar al cruce con Humberto Hinojosa, el conductor intentó retornar en un área prohibida. En ese momento, un Chevrolet Spark que transitaba de norte a sur tenía la preferencia de paso.