Detienen a escolta de funcionario público tras choque con motocicleta en Saltillo

Oficiales de Tránsito Municipal de Saltillo pusieron a disposición del Ministerio Público a uno de sus colegas por el delito de lesiones culposas que habría causado en un accidente automovilístico. Pablo ¨N¨, quien labora como escolta de un funcionario municipal, tripulaba una camioneta Dodge RAM color blanca.

El conductor circulaba por la avenida Oriente con dirección al norte y se estacionó de manera momentánea entre las calles 18 y 19, en la colonia Vista Hermosa, para ingresar a una privada.