Detienen a escolta de funcionario público tras choque con motocicleta en Saltillo

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Detienen a escolta de funcionario público tras choque con motocicleta en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una pareja de jóvenes que resultó con lesiones de gravedad tras un accidente automovilístico ocurrido cuando una camioneta realizó maniobras de reversa en una zona urbana. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los dos jóvenes resultaron gravemente heridos; las versiones oficiales y de testigos difieren sobre la dinámica del percance

Oficiales de Tránsito Municipal de Saltillo pusieron a disposición del Ministerio Público a uno de sus colegas por el delito de lesiones culposas que habría causado en un accidente automovilístico. Pablo ¨N¨, quien labora como escolta de un funcionario municipal, tripulaba una camioneta Dodge RAM color blanca.

El conductor circulaba por la avenida Oriente con dirección al norte y se estacionó de manera momentánea entre las calles 18 y 19, en la colonia Vista Hermosa, para ingresar a una privada.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una pareja de jóvenes que resultó con lesiones de gravedad tras un accidente automovilístico ocurrido cuando una camioneta realizó maniobras de reversa en una zona urbana.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una pareja de jóvenes que resultó con lesiones de gravedad tras un accidente automovilístico ocurrido cuando una camioneta realizó maniobras de reversa en una zona urbana. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Según testigos, durante las maniobras de reversa impactó a una motocicleta que circulaba en movimiento. En la frágil unidad viajaba una pareja de jóvenes de aproximadamente 20 a 25 años, quienes resultaron gravemente heridos. No fue posible obtener la identidad de los afectados, ya que uno de ellos presentó un traumatismo craneoencefálico, mientras que la mujer que lo acompañaba no respondió a los cuestionamientos de los paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al llamado de auxilio.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una pareja de jóvenes que resultó con lesiones de gravedad tras un accidente automovilístico ocurrido cuando una camioneta realizó maniobras de reversa en una zona urbana.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una pareja de jóvenes que resultó con lesiones de gravedad tras un accidente automovilístico ocurrido cuando una camioneta realizó maniobras de reversa en una zona urbana. JUAN FRANCISCO VALDÉS

A bordo de una ambulancia, fueron trasladados al Hospital General, donde su estado de salud se reporta como grave.

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Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una pareja de jóvenes que resultó con lesiones de gravedad tras un accidente automovilístico ocurrido cuando una camioneta realizó maniobras de reversa en una zona urbana. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tránsito Municipal maneja otra versión del percance, señalando que la patrulla encubierta se encontraba estacionada en el acotamiento. La motocicleta habría impactado por alcance el costado derecho trasero, dejando marcas en la puerta de la caja.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una pareja de jóvenes que resultó con lesiones de gravedad tras un accidente automovilístico ocurrido cuando una camioneta realizó maniobras de reversa en una zona urbana.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una pareja de jóvenes que resultó con lesiones de gravedad tras un accidente automovilístico ocurrido cuando una camioneta realizó maniobras de reversa en una zona urbana. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor de la camioneta fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó bajo arresto sin recibir ningún tipo de atención médica.

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