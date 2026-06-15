Saltillo: ignora señal de alto y desata carambola con cuatro vehículos en La Berrueto

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    Saltillo: ignora señal de alto y desata carambola con cuatro vehículos en La Berrueto
    La omisión de una señal de alto por parte del conductor de una camioneta Ford F-150 derivó en un aparatoso accidente múltiple en la colonia La Berrueto, donde al menos cuatro vehículos resultaron involucrados y dos personas sufrieron lesiones. MARTÍN ROJAS

Mientras las autoridades efectuaban las diligencias correspondientes, los involucrados permanecieron en el lugar del percance intentando alcanzar un acuerdo para la reparación

Un conductor que ignoró una señal de alto provocó un aparatoso accidente múltiple en calles de la colonia La Berrueto, dejando dos personas lesionadas y daños materiales de consideración en al menos cuatro vehículos, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 02:30 horas en el cruce de la calle Nativitas y la Calle 2, donde una camioneta Ford F-150 circulaba de oriente a poniente, mientras que una van transitaba de norte a sur con vía preferencial.

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$!La fuerza de la colisión provocó un efecto en cadena que alcanzó a dos vehículos estacionados, entre ellos un Volkswagen Clásico y una camioneta Jeep, los cuales registraron daños materiales de consideración.
La fuerza de la colisión provocó un efecto en cadena que alcanzó a dos vehículos estacionados, entre ellos un Volkswagen Clásico y una camioneta Jeep, los cuales registraron daños materiales de consideración. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la Ford F-150 no respetó el señalamiento restrictivo de alto al llegar a la intersección, quitándole el derecho de paso a la van y provocando un fuerte impacto.

Tras la colisión, la van fue proyectada fuera de la carpeta asfáltica y terminó estrellándose contra la fachada de un domicilio cercano, mientras que la camioneta responsable continuó avanzando y chocó contra un Volkswagen Clásico que se encontraba estacionado.

La fuerza del impacto hizo que el vehículo estacionado saliera proyectado y terminara golpeando una camioneta Jeep, generando una carambola que dejó cuantiosos daños materiales.

$!Tras el fuerte impacto inicial, una van con vía preferencial salió proyectada fuera de la carpeta asfáltica y terminó incrustada contra la fachada de un domicilio, causando momentos de tensión entre vecinos del sector.
Tras el fuerte impacto inicial, una van con vía preferencial salió proyectada fuera de la carpeta asfáltica y terminó incrustada contra la fachada de un domicilio, causando momentos de tensión entre vecinos del sector. MARTÍN ROJAS

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes de la van, quienes resultaron lesionados y posteriormente fueron trasladados al Hospital General para recibir valoración médica especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del conductor presuntamente responsable, quien fue sometido a una prueba de alcoholemia para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Mientras se realizaban las diligencias correspondientes, los involucrados permanecieron en el sitio intentando llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

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