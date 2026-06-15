Saltillo: ignora señal de alto y desata carambola con cuatro vehículos en La Berrueto

Un conductor que ignoró una señal de alto provocó un aparatoso accidente múltiple en calles de la colonia La Berrueto, dejando dos personas lesionadas y daños materiales de consideración en al menos cuatro vehículos, en Saltillo. El percance ocurrió alrededor de las 02:30 horas en el cruce de la calle Nativitas y la Calle 2, donde una camioneta Ford F-150 circulaba de oriente a poniente, mientras que una van transitaba de norte a sur con vía preferencial.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la Ford F-150 no respetó el señalamiento restrictivo de alto al llegar a la intersección, quitándole el derecho de paso a la van y provocando un fuerte impacto. Tras la colisión, la van fue proyectada fuera de la carpeta asfáltica y terminó estrellándose contra la fachada de un domicilio cercano, mientras que la camioneta responsable continuó avanzando y chocó contra un Volkswagen Clásico que se encontraba estacionado.

La fuerza del impacto hizo que el vehículo estacionado saliera proyectado y terminara golpeando una camioneta Jeep, generando una carambola que dejó cuantiosos daños materiales.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes de la van, quienes resultaron lesionados y posteriormente fueron trasladados al Hospital General para recibir valoración médica especializada. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del conductor presuntamente responsable, quien fue sometido a una prueba de alcoholemia para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Mientras se realizaban las diligencias correspondientes, los involucrados permanecieron en el sitio intentando llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.