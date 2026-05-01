Dan cristalazo a mueblería en el centro de Saltillo; dañan sala de 80 mil pesos (video)

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    Dan cristalazo a mueblería en el centro de Saltillo; dañan sala de 80 mil pesos (video)
    El ataque ocurrió sobre el cruce de Nicolás Bravo y Juan Aldama, donde el responsable actuó y posteriormente huyó del lugar sin ser detenido. ULISES MARTÍNEZ

El ataque fue captado por cámaras de videovigilancia, lo que permitirá a las autoridades contar con evidencia para la identificación del responsable

Sin razón aparente, un comercio fue vandalizado la madrugada de este viernes en calles de la Zona Centro de Saltillo, luego de que un hombre lanzara una piedra que causó daños en el costoso vidrio de una mueblería.

Minutos antes de la 01:00 horas, es la hora que marca la cámara de vigilancia del comercio denominado Muebles Adriana, localizado en el cruce de Nicolás Bravo y Juan Aldama.

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Conforme a las imágenes del video proporcionado por los empleados, una persona caminaba con rumbo a la calle Nicolás Bravo, pero se detuvo frente al comercio, dio unos pasos hacia en medio de la calle y lanzó la piedra.

$!El impacto del objeto causó daños a un mueble con valor aproximado de 80 mil pesos, además de la destrucción del cristal del establecimiento.
El impacto del objeto causó daños a un mueble con valor aproximado de 80 mil pesos, además de la destrucción del cristal del establecimiento. ULISES MARTÍNEZ

No intentó introducirse al lugar para sustraer algo; simplemente arrojó el objeto, causando daños al cristal y también a una sala en venta con un costo de 80 mil pesos, la cual deberá limpiarse con cuidado debido a los fragmentos de vidrio que cayeron encima.

Las autoridades municipales arribaron al lugar tras activarse la alarma del comercio; sin embargo, el responsable logró escapar en la oscuridad de la noche. Ahora será el propietario quien interponga la denuncia correspondiente para que se busque al responsable y responda por los daños.

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