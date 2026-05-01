Dormita ebrio al volante y se impacta contra unidad de carga en Saltillo

Un aparatoso accidente se registró durante la noche en el Parque Industrial de Derramadero, luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad se impactara contra la parte trasera de un camión de carga, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche, cuando el conductor de un vehículo de la marca Dodge, modelo Attitude, circulaba con dirección al poniente a exceso de velocidad. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista aparentemente dormitó al volante y, al reaccionar, intentó esquivar un camión, pero terminó impactándolo en la parte trasera.