Dormita ebrio al volante y se impacta contra unidad de carga en Saltillo
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El conductor fue trasladado a un hospital privado bajo custodia y puesto a disposición de la autoridad, tras resultar lesionado
Un aparatoso accidente se registró durante la noche en el Parque Industrial de Derramadero, luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad se impactara contra la parte trasera de un camión de carga, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche, cuando el conductor de un vehículo de la marca Dodge, modelo Attitude, circulaba con dirección al poniente a exceso de velocidad. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista aparentemente dormitó al volante y, al reaccionar, intentó esquivar un camión, pero terminó impactándolo en la parte trasera.
Tras el choque, el vehículo salió del camino, quedando con severos daños materiales. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido y auxiliar al conductor, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Minutos después, paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital privado, donde quedó internado bajo custodia en calidad de detenido, en tanto se determina su responsabilidad por los daños ocasionados.
La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.