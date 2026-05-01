Dormita ebrio al volante y se impacta contra unidad de carga en Saltillo

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    Dormita ebrio al volante y se impacta contra unidad de carga en Saltillo
    El conductor fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal y posteriormente trasladado a un hospital bajo custodia. MARTÍN ROJAS

El conductor fue trasladado a un hospital privado bajo custodia y puesto a disposición de la autoridad, tras resultar lesionado

Un aparatoso accidente se registró durante la noche en el Parque Industrial de Derramadero, luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad se impactara contra la parte trasera de un camión de carga, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche, cuando el conductor de un vehículo de la marca Dodge, modelo Attitude, circulaba con dirección al poniente a exceso de velocidad. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista aparentemente dormitó al volante y, al reaccionar, intentó esquivar un camión, pero terminó impactándolo en la parte trasera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-muere-hombre-tras-una-caida-en-su-casa-rechazo-atencion-medica-BG20403736
$!La unidad involucrada fue asegurada y enviada a un corralón mientras se determinan responsabilidades.
La unidad involucrada fue asegurada y enviada a un corralón mientras se determinan responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Tras el choque, el vehículo salió del camino, quedando con severos daños materiales. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido y auxiliar al conductor, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol.

$!El vehículo terminó con severos daños tras impactarse contra la parte trasera de un camión de carga en el Parque Industrial de Derramadero.
El vehículo terminó con severos daños tras impactarse contra la parte trasera de un camión de carga en el Parque Industrial de Derramadero. MARTÍN ROJAS

Minutos después, paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital privado, donde quedó internado bajo custodia en calidad de detenido, en tanto se determina su responsabilidad por los daños ocasionados.

La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.

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