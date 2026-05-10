Denuncia Obispo de Saltillo robo y sacrilegio en capilla de San Alfonso María de Ligorio

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Saltillo
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    Denuncia Obispo de Saltillo robo y sacrilegio en capilla de San Alfonso María de Ligorio
    El obispo de Saltillo, Hilario González García, condenó el robo y sacrilegio cometido en una capilla de la parroquia de San Alfonso María Ligorio, donde delincuentes sustrajeron el sagrario y hostias consagradas. ARCHIVO

El jerarca católico lamentó la sustracción de una hostia consagrada y pidió oración ante la inseguridad en los recintos sagrados

El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, denunció el robo y sacrilegio ocurrido el pasado jueves en una capilla perteneciente a la parroquia de San Alfonso María de Ligorio, donde delincuentes sustrajeron el sagrario y hostias consagradas.

“Hubo un robo a una capilla y entre las cosas que se roban, pues está el sagrario y se llevaron, al menos sabemos que se llevaron una hostia consagrada”, lamentó el Obispo durante su encuentro con medios locales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/profanan-templo-en-saltillo-roban-sagrario-y-hostias-consagradas-EA20572215

El jerarca detalló que el acto fue perpetrado con herramientas especializadas, lo que sugiere una planeación previa por parte de los responsables para vulnerar la seguridad del inmueble y llevarse objetos de culto.

“Desgraciadamente, pues está sucediendo esto porque creo que hasta serrucharon o esmerilaron; o sea, sí iban con una herramienta, usaron hasta con premeditación”, explicó González García sobre el modus operandi detectado.

Pese a que las capillas cuentan con grupos de vigilancia vecinal vía WhatsApp, el Obispo reconoció que los delincuentes suelen ignorar estas medidas, buscando objetos que suponen valiosos, pero que carecen de alto valor comercial.

“A veces los tenis que traen son más caros que lo que se roban. No nos apuran las cosas materiales, nos apura la presencia eucarística”, subrayó Monseñor, enfocando la preocupación en el valor espiritual de lo sustraído.

Por otro lado, el Obispo anunció los festejos por el 135 aniversario de la Diócesis el próximo 23 de junio, destacando la importancia de valorar los avances históricos y mirar el futuro con esperanza.

“Es importante recordar los aniversarios de nuestra identidad como Diócesis de Saltillo, valorar lo que hemos avanzado, dar gracias por la historia y ver el futuro con esperanza”, mencionó sobre la conmemoración.

Finalmente, hizo un llamado a la conciencia cívica de cara a las próximas elecciones y envió un mensaje de apoyo a los maestros, destacando su labor en la forja de personalidades y valores ciudadanos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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