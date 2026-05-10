Denuncia Obispo de Saltillo robo y sacrilegio en capilla de San Alfonso María de Ligorio

“Hubo un robo a una capilla y entre las cosas que se roban, pues está el sagrario y se llevaron, al menos sabemos que se llevaron una hostia consagrada”, lamentó el Obispo durante su encuentro con medios locales.

El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García , denunció el robo y sacrilegio ocurrido el pasado jueves en una capilla perteneciente a la parroquia de San Alfonso María de Ligorio, donde delincuentes sustrajeron el sagrario y hostias consagradas.

El jerarca detalló que el acto fue perpetrado con herramientas especializadas, lo que sugiere una planeación previa por parte de los responsables para vulnerar la seguridad del inmueble y llevarse objetos de culto.

“Desgraciadamente, pues está sucediendo esto porque creo que hasta serrucharon o esmerilaron; o sea, sí iban con una herramienta, usaron hasta con premeditación”, explicó González García sobre el modus operandi detectado.

Pese a que las capillas cuentan con grupos de vigilancia vecinal vía WhatsApp, el Obispo reconoció que los delincuentes suelen ignorar estas medidas, buscando objetos que suponen valiosos, pero que carecen de alto valor comercial.

“A veces los tenis que traen son más caros que lo que se roban. No nos apuran las cosas materiales, nos apura la presencia eucarística”, subrayó Monseñor, enfocando la preocupación en el valor espiritual de lo sustraído.

Por otro lado, el Obispo anunció los festejos por el 135 aniversario de la Diócesis el próximo 23 de junio, destacando la importancia de valorar los avances históricos y mirar el futuro con esperanza.

“Es importante recordar los aniversarios de nuestra identidad como Diócesis de Saltillo, valorar lo que hemos avanzado, dar gracias por la historia y ver el futuro con esperanza”, mencionó sobre la conmemoración.

Finalmente, hizo un llamado a la conciencia cívica de cara a las próximas elecciones y envió un mensaje de apoyo a los maestros, destacando su labor en la forja de personalidades y valores ciudadanos.