Profanan templo en Saltillo: roban Sagrario y hostias consagradas

La madrugada del jueves 7 de mayo, alrededor de las 05:30 horas, una persona ingresó de manera ilícita a la Iglesia de San Francisco, ubicada en la colonia Lomas de San Francisco en Saltillo, tras forzar la herrería de una ventana. De acuerdo con el reporte eclesiástico, del interior del recinto fue sustraído el Sagrario que contenía una hostia consagrada, mientras que otras especies eucarísticas fueron encontradas en el suelo. También se reportó el robo de una bocina utilizada para los servicios religiosos.

La parroquia afectada, atendida por la comunidad de San Alfonso María de Ligorio, dio a conocer el hecho, el cual fue confirmado por la autoridad diocesana. El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, señaló que lo ocurrido constituye una grave profanación del lugar sagrado y un sacrilegio contra las especies eucarísticas, de acuerdo con lo establecido en el canon 1211 del Código de Derecho Canónico. Indicó que, conforme a la normativa eclesiástica, este tipo de actos pueden implicar la excomunión automática para quien los haya cometido, en caso de ser miembro de la Iglesia católica.

Asimismo, explicó que el templo no podrá ser utilizado para el culto hasta que se realice un rito de reparación, el cual será encabezado por el párroco designado, el reverendo Antonio Rodríguez Carranza. La autoridad religiosa solicitó a la población que, en caso de localizar el Sagrario o la hostia consagrada, lo reporten de inmediato a la parroquia de San Alfonso María de Ligorio al teléfono 844 420 6395. Finalmente, hizo un llamado a la comunidad católica a unirse en oración, realizar actos de desagravio y reforzar la devoción a la Eucaristía, así como a los responsables de templos a fortalecer las medidas de seguridad en los recintos religiosos.

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