Denuncian tocamientos de alumno a compañeras en secundaria de Saltillo

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    Denuncian tocamientos de alumno a compañeras en secundaria de Saltillo
    Autoridades municipales de la UNIF acudieron al plantel educativo. Ulises Martínez
    Denuncian tocamientos de alumno a compañeras en secundaria de Saltillo
    Familiares de las afectadas ya habían dicho a las autoridades escolares y estas no habían hecho nada Ulises Martínez
    Denuncian tocamientos de alumno a compañeras en secundaria de Saltillo
    La madre del supuesto agresor fue a las instalaciones de la institución educativa Ulises Martínez

Padres de familia se manifestaron a las afueras del plantel exigiendo medidas de protección para las alumnas

Padres de familia realizaron una manifestación la tarde de este jueves en la Escuela Secundaria del Estado Sección 38, ubicada sobre la calle Juan Antonio de la Fuente, luego de que un alumno fuera señalado por presuntos tocamientos indebidos hacia varias alumnas del plantel.

De acuerdo con una madre de familia de una de las menores afectadas, el estudiante identificado como Edwin “N”, de 12 años y alumno de Primero “D” del turno vespertino, presuntamente habría realizado conductas inapropiadas contra al menos 10 compañeras al interior del salón de clases.

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Los inconformes señalaron que anteriormente expusieron la situación ante directivos de la institución educativa; sin embargo, aseguraron que no recibieron una respuesta satisfactoria por parte de la directora y su subdirectora. Ante esta situación, los padres acudieron al plantel, ubicado sobre la calle De la Fuente, casi esquina con Mariano Abasolo, en la zona centro de Saltillo, para exigir atención al caso y medidas de protección para las menores.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Saltillo del agrupamiento Violeta, así como personal de la Unidad de Integración Familiar y representantes de la PRONNIF, quienes dialogaron con los familiares y tomaron conocimiento de los señalamientos. Las autoridades recomendaron a los padres presentar la denuncia correspondiente ante las instancias competentes para que el caso sea investigado conforme a la ley y se brinde atención a las posibles víctimas.

Familiares expresaron preocupación ante la posibilidad de que este tipo de conductas puedan repetirse si no se atienden de manera oportuna.

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