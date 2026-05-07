Registran nueva amenaza de tiroteo en primaria de Saltillo

La institución informó a la comunidad escolar que el pasado miércoles fue localizado en los baños del plantel un escrito que hacía referencia a una posible situación de riesgo para este jueves, sin que hasta el momento se haya identificado a la persona responsable.

Una nueva amenaza relacionada con un posible tiroteo fue reportada en Saltillo, ahora en la escuela primaria Ramón Garza de la Rosa, turno matutino, ubicada en la colonia La Fragua.

Ante ello, la dirección escolar activó los protocolos preventivos correspondientes, entre ellos una operación mochila durante el ingreso de estudiantes este jueves.

En el comunicado enviado a madres y padres de familia también se informó que se notificó a autoridades educativas y de seguridad, por lo que elementos de Seguridad Pública realizaron presencia preventiva durante la entrada al plantel.

Además, la escuela solicitó a las familias revisar diariamente mochilas, lapiceras y pertenencias de sus hijos como parte de las medidas de prevención y detección temprana de riesgos.

La Secretaría de Educación de Coahuila confirmó los hechos y señaló que el caso se atiende con la seriedad necesaria mediante la aplicación de los protocolos establecidos.

Autoridades educativas indicaron que también se trabaja en la concientización sobre las implicaciones y consecuencias de este tipo de amenazas o bromas. En caso de identificar al responsable, se dará seguimiento con apoyo institucional y atención especializada, si así se requiere.

La dependencia agregó que se mantiene observación y acompañamiento dentro del plantel para detectar posibles señales o conductas que indiquen situaciones que deban atenderse, con apoyo de docentes, áreas de educación especial y otras instituciones.