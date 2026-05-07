Registran nueva amenaza de tiroteo en primaria de Saltillo

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    Registran nueva amenaza de tiroteo en primaria de Saltillo
    La primaria Ramón Garza de la Rosa implementó operación mochila y reforzó la vigilancia tras detectarse una amenaza escrita en los baños del plantel. REDES SOCIALES

Elementos de Seguridad Pública realizaron presencia preventiva en el ingreso de estudiantes mientras autoridades investigan el origen del mensaje

Una nueva amenaza relacionada con un posible tiroteo fue reportada en Saltillo, ahora en la escuela primaria Ramón Garza de la Rosa, turno matutino, ubicada en la colonia La Fragua.

La institución informó a la comunidad escolar que el pasado miércoles fue localizado en los baños del plantel un escrito que hacía referencia a una posible situación de riesgo para este jueves, sin que hasta el momento se haya identificado a la persona responsable.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/reciente-amenaza-de-tiroteo-en-piedras-negras-obliga-a-endurecer-protocolos-escolares-a-la-sedu-NP20493439

Ante ello, la dirección escolar activó los protocolos preventivos correspondientes, entre ellos una operación mochila durante el ingreso de estudiantes este jueves.

En el comunicado enviado a madres y padres de familia también se informó que se notificó a autoridades educativas y de seguridad, por lo que elementos de Seguridad Pública realizaron presencia preventiva durante la entrada al plantel.

Además, la escuela solicitó a las familias revisar diariamente mochilas, lapiceras y pertenencias de sus hijos como parte de las medidas de prevención y detección temprana de riesgos.

La Secretaría de Educación de Coahuila confirmó los hechos y señaló que el caso se atiende con la seriedad necesaria mediante la aplicación de los protocolos establecidos.

Autoridades educativas indicaron que también se trabaja en la concientización sobre las implicaciones y consecuencias de este tipo de amenazas o bromas. En caso de identificar al responsable, se dará seguimiento con apoyo institucional y atención especializada, si así se requiere.

La dependencia agregó que se mantiene observación y acompañamiento dentro del plantel para detectar posibles señales o conductas que indiquen situaciones que deban atenderse, con apoyo de docentes, áreas de educación especial y otras instituciones.

https://vanguardia.com.mx/informacion/alertan-por-retos-virales-con-falsas-amenazas-en-escuelas-piden-no-difundir-rumores-DA20464135

Este caso se suma a una serie de amenazas similares registradas en las últimas semanas en distintos puntos del país, incluidos municipios de Coahuila, muchas de ellas relacionadas con retos virales difundidos en redes sociales.

Las investigaciones para determinar el origen de estos mensajes y la identidad de los responsables continúan en curso.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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