Derrapan, derriban luminaria y vuelcan en el bulevar Miguel Ramos Arizpe rumbo a Saltillo

Saltillo
/ 12 enero 2026
    La unidad quedó recostada sobre su costado izquierdo tras el fuerte impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los ocupantes de la camioneta resultaron con golpes leves y permanecieron en el sitio tras rechazar el traslado a un hospital

Personal de Protección Civil de Ramos Arizpe atendió un accidente automovilístico registrado la tarde de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección a Saltillo, antes de llegar al aeropuerto.

De acuerdo con el reporte, el percance consistió en una salida de camino seguida de un choque contra una luminaria, la cual fue derribada por el impacto.

$!La camioneta terminó volcada tras impactarse contra una luminaria en el bulevar Miguel Ramos Arizpe.
La camioneta terminó volcada tras impactarse contra una luminaria en el bulevar Miguel Ramos Arizpe. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La camioneta Nissan, que no transportaba carga, salió de la carpeta asfáltica hacia su costado derecho y, tras colisionar con la estructura, dio un giro que provocó que terminara volcada sobre su costado izquierdo.

$!La luminaria fue derribada luego de la salida de camino registrada con dirección a Saltillo.
La luminaria fue derribada luego de la salida de camino registrada con dirección a Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En la unidad viajaban dos personas, quienes fueron valoradas en el lugar por paramédicos de Protección Civil. Ambos presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, aunque se encontraban conscientes y estables.

$!Paramédicos de Protección Civil valoraron a los ocupantes en el lugar del accidente.
Paramédicos de Protección Civil valoraron a los ocupantes en el lugar del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los ocupantes del vehículo no aceptaron ser trasladados a un hospital para una valoración médica especializada y permanecieron en el sitio en espera de la aseguradora correspondiente.

Temas


Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

