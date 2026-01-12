Derrapan, derriban luminaria y vuelcan en el bulevar Miguel Ramos Arizpe rumbo a Saltillo

Personal de Protección Civil de Ramos Arizpe atendió un accidente automovilístico registrado la tarde de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección a Saltillo, antes de llegar al aeropuerto.

De acuerdo con el reporte, el percance consistió en una salida de camino seguida de un choque contra una luminaria, la cual fue derribada por el impacto.

