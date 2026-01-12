Saltillo: bebé de un año pierde la vida tras asfixiarse al comer hamburguesa en su casa

Anoxia cerebral derivada de broncoaspiración fue la causa del fallecimiento del menor Francisco Leonardo ¨N¨, de un año y 10 meses de edad, de acuerdo con los resultados de la necropsia. El niño perdió la vida la tarde de este domingo en las instalaciones de la Cruz Roja, a donde fue trasladado por sus familiares tras atragantarse con un pedazo de comida.

El menor falleció en el área de trauma de la Cruz Roja, en Saltillo, luego de presentar un cuadro severo de asfixia mientras ingería alimentos en su domicilio. Fue identificado como Francisco Leonardo ¨N¨, nacido el 28 de febrero de 2024 y con domicilio en la calle 43 de la colonia Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el personal médico, el menor ingresó al área de urgencias alrededor de las 18:30 horas, luego de que sus familiares señalaran que se había ahogado con comida. Al momento de su arribo no presentaba lesiones visibles y vestía únicamente un pañal desechable.

Personal médico de turno, encabezado por una doctora, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 25 minutos, además de realizar una intubación endotraqueal con el objetivo de liberar las vías respiratorias; sin embargo, no se obtuvo respuesta favorable.

El menor fue declarado sin vida alrededor de las 19:00 horas, pese a los esfuerzos realizados por el personal de la Cruz Roja. Tras confirmarse el deceso, se dio aviso a elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La madre del menor, Leonila ¨N¨, de 35 años, informó que el niño se encontraba comiendo alrededor de las 18:00 horas en el interior de su domicilio. Señaló que el menor ingería una hamburguesa mientras se encontraba en la sala, jugando y girando sobre sí mismo, cuando repentinamente cayó al suelo y comenzó a ahogarse con el alimento.

Ante la emergencia, la mujer solicitó apoyo a su hermana, Ana Cristina ¨N¨, y ambas trasladaron al menor de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja para que recibiera atención médica, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.