Desalojan Galerías Saltillo por una prueba interna

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    Desalojan Galerías Saltillo por una prueba interna
    La movilización sorprendió a clientes y trabajadores del centro comercial. MANUEL RODRÍGUEZ

Revisan sistema fijo contra incendios

Una intensa movilización y el desalojo completo de las instalaciones de la plaza comercial Galerías Saltillo sorprendió a clientes y trabajadores la tarde de este miércoles, luego de que se activaran los protocolos de evacuación del recinto.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:40 horas, momento en el que decenas de personas que se encontraban al interior de las tiendas, salas de cine y el área de restaurantes fueron guiadas de manera ordenada hacia las salidas de emergencia y los puntos de reunión en el estacionamiento.

$!Personas que estaban en tiendas, cines y restaurantes fueron dirigidas a puntos de reunión.
Personas que estaban en tiendas, cines y restaurantes fueron dirigidas a puntos de reunión. MANUEL RODRÍGUEZ

A pesar de la sorpresa inicial entre los asistentes, quienes en un principio ligaron el despliegue a un simulacro, las autoridades del complejo comercial aclararon la verdadera naturaleza del incidente.

De acuerdo con fuentes de Protección Civil, el desalojo general no correspondió a una situación de riesgo ni a un ejercicio de la dependencia, sino a una prueba programada del sistema fijo contra incendios al interior de la plaza.

El saldo: Las acciones se ejecutaron bajo un estricto orden, confirmando de manera oficial que no se reportaron personas lesionadas ni incidentes mayores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-vivira-la-fiebre-mundialista-con-mas-de-120-actividades-en-el-futfest-2026-BI20825242

Tras comprobar el correcto funcionamiento de los equipos contra incendios como mangeras y aspersores, se dio por terminado el protocolo. Pocos minutos después, se permitió el reingreso del público y de los trabajadores, por lo que las actividades comerciales reanudaron su curso con total normalidad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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