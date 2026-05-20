Desalojan Galerías Saltillo por una prueba interna

Una intensa movilización y el desalojo completo de las instalaciones de la plaza comercial Galerías Saltillo sorprendió a clientes y trabajadores la tarde de este miércoles, luego de que se activaran los protocolos de evacuación del recinto. Los hechos se registraron alrededor de las 13:40 horas, momento en el que decenas de personas que se encontraban al interior de las tiendas, salas de cine y el área de restaurantes fueron guiadas de manera ordenada hacia las salidas de emergencia y los puntos de reunión en el estacionamiento.

A pesar de la sorpresa inicial entre los asistentes, quienes en un principio ligaron el despliegue a un simulacro, las autoridades del complejo comercial aclararon la verdadera naturaleza del incidente. De acuerdo con fuentes de Protección Civil, el desalojo general no correspondió a una situación de riesgo ni a un ejercicio de la dependencia, sino a una prueba programada del sistema fijo contra incendios al interior de la plaza. El saldo: Las acciones se ejecutaron bajo un estricto orden, confirmando de manera oficial que no se reportaron personas lesionadas ni incidentes mayores.

Tras comprobar el correcto funcionamiento de los equipos contra incendios como mangeras y aspersores, se dio por terminado el protocolo. Pocos minutos después, se permitió el reingreso del público y de los trabajadores, por lo que las actividades comerciales reanudaron su curso con total normalidad.

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