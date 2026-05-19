Chihuahua albergará el Tazón México IX; así marcha Dinos rumbo a playoffs

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    Chihuahua albergará el Tazón México IX; así marcha Dinos rumbo a playoffs
    Dinos de Saltillo permanece en la pelea por los playoffs a una semana del cierre de temporada regular. FOTO: LFA FINSUS

La LFA anunció que el Tazón México IX se jugará el 7 de junio en Chihuahua, sede que volverá a recibir la final del futbol americano profesional en México

La Liga de Futbol Americano Profesional definió el escenario donde se coronará a su próximo campeón. El Tazón México IX se jugará el próximo 7 de junio a las 19:00 horas en Chihuahua, ciudad que volverá a recibir la final de la LFA después de haberse convertido en una de las plazas más fuertes del circuito profesional.

El anuncio fue realizado este martes de manera conjunta por la liga y los Caudillos de Chihuahua, organización que ha construido una etapa dominante en los últimos años y que además fue protagonista de la última final celebrada en esa sede. La elección representa nuevamente un respaldo a la capacidad de convocatoria y organización que ha mostrado la afición chihuahuense desde la llegada de la franquicia.

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La primera ocasión en que Chihuahua recibió un Tazón México fue en 2023, cuando los Caudillos enfrentaron a los Dinos de Saltillo en el entonces Tazón México VI. Aquella noche marcó un momento importante para la historia reciente de la LFA, pues el conjunto local conquistó el campeonato frente a un estadio lleno y cerró una campaña invicta que lo colocó como una de las organizaciones de referencia dentro del futbol americano profesional mexicano.

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Desde entonces, Caudillos se ha mantenido como uno de los equipos protagonistas del circuito y actualmente vuelve a perfilarse como favorito rumbo a la postemporada. La directiva del club adelantó que el objetivo es repetir una experiencia similar a la de hace dos años, con actividades para aficionados y una semana llena de eventos alrededor del partido por el campeonato.

Además del impacto deportivo, la final también representa una oportunidad económica para Chihuahua. Autoridades locales señalaron que se espera la llegada de seguidores de distintos estados del país, lo que podría generar movimiento en hoteles, restaurantes y comercios durante los días previos al encuentro.

Dinos sigue en la pelea rumbo al Tazón México IX

Mientras tanto, la temporada regular entra en su etapa decisiva y varios equipos aún pelean por asegurar su lugar rumbo al título. Entre ellos aparecen los Dinos de Saltillo, que siguen metidos en la contienda pese a un arranque irregular.

El conjunto coahuilense marcha actualmente con marca de 3-2 y ocupa la tercera posición de la tabla, detrás de Caudillos y Osos. Aunque todavía resta una semana de temporada regular, Dinos se mantiene en zona de playoffs y conserva posibilidades de volver al juego por el campeonato, precisamente el escenario donde ya disputó una final ante Chihuahua.

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La escuadra saltillense ha mostrado capacidad ofensiva en distintos momentos del calendario, aunque también ha tenido altibajos que le costaron derrotas importantes. Aun así, el equipo continúa dependiendo de sí mismo para asegurar un lugar en la postemporada y buscar un nuevo intento por conquistar el título de la LFA.

Con el Tazón México IX confirmado y la pelea por los playoffs entrando en su recta final, la liga comienza a tomar forma rumbo a una definición que nuevamente tendrá a Chihuahua como epicentro del futbol americano profesional en México.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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