Fortalecen empleo formal y expansión industrial a Ramos Arizpe

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    Fortalecen empleo formal y expansión industrial a Ramos Arizpe
    El alto nivel de empleo formal refleja el dinamismo económico de la ciudad. CORTESÍA

El IMSS reporta 111 mil 726 trabajadores registrados en el municipio durante abril

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los principales motores industriales y laborales de Coahuila, al registrar altos niveles de empleo formal y acceso a servicios de seguridad social, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Datos correspondientes al mes de abril indican que en el municipio se encuentran registrados 111 mil 726 trabajadores ante el IMSS, cifra que refleja el dinamismo económico que mantiene la ciudad y su capacidad para generar empleos formales.

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De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Ramos Arizpe cuenta con una población superior a los 122 mil habitantes, por lo que se estima que más del 90 por ciento de la población tiene acceso a servicios de seguridad social.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento económico del municipio ha sido resultado del esfuerzo conjunto entre trabajadores y empresas que han apostado por instalarse y expandirse en la región.

“El crecimiento de Ramos Arizpe ha sido posible gracias al trabajo de su gente y a la confianza que distintas empresas han depositado en esta tierra a lo largo de los años”, expresó el edil.

Durante las últimas décadas, Ramos Arizpe se ha posicionado como uno de los principales polos industriales del norte de México, impulsado principalmente por empresas de los sectores automotriz, manufacturero y de proveeduría, tanto nacionales como internacionales.

Este desarrollo industrial también ha derivado en un importante crecimiento urbano y poblacional, debido a la llegada de familias y trabajadores atraídos por las oportunidades laborales que ofrece la región.

$!Con más de 122 mil habitantes, la mayoría de la población tiene acceso a seguridad social.
Con más de 122 mil habitantes, la mayoría de la población tiene acceso a seguridad social. CORTESÍA

Además de la industria, actividades relacionadas con el comercio, transporte, logística y prestación de servicios han fortalecido la economía local, permitiendo que miles de familias cuenten con acceso a prestaciones laborales y servicios médicos.

Información del INEGI señala además que Ramos Arizpe forma parte de la zona metropolitana de la región sureste de Coahuila, considerada una de las áreas con mayor actividad industrial y económica del estado.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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