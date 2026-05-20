Fortalecen empleo formal y expansión industrial a Ramos Arizpe

Datos correspondientes al mes de abril indican que en el municipio se encuentran registrados 111 mil 726 trabajadores ante el IMSS, cifra que refleja el dinamismo económico que mantiene la ciudad y su capacidad para generar empleos formales.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los principales motores industriales y laborales de Coahuila, al registrar altos niveles de empleo formal y acceso a servicios de seguridad social, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Ramos Arizpe cuenta con una población superior a los 122 mil habitantes, por lo que se estima que más del 90 por ciento de la población tiene acceso a servicios de seguridad social.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento económico del municipio ha sido resultado del esfuerzo conjunto entre trabajadores y empresas que han apostado por instalarse y expandirse en la región.

“El crecimiento de Ramos Arizpe ha sido posible gracias al trabajo de su gente y a la confianza que distintas empresas han depositado en esta tierra a lo largo de los años”, expresó el edil.

Durante las últimas décadas, Ramos Arizpe se ha posicionado como uno de los principales polos industriales del norte de México, impulsado principalmente por empresas de los sectores automotriz, manufacturero y de proveeduría, tanto nacionales como internacionales.

Este desarrollo industrial también ha derivado en un importante crecimiento urbano y poblacional, debido a la llegada de familias y trabajadores atraídos por las oportunidades laborales que ofrece la región.