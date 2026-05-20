Lideran Aveo y Groove importaciones de GM desde Asia para México

El Aveo y la Groove SUV fueron las dos unidades que más importó General Motors de China a México. En conjunto, representaron en abril el 68.15 por ciento del total de las importaciones de vehículos chinos realizadas por la armadora al país y, en el periodo enero-abril, el 64.1 por ciento. Recientemente, General Motors de México anunció que su Complejo de Manufactura en Ramos Arizpe producirá la Chevrolet Groove en 2027 y, en una siguiente etapa, el Chevrolet Aveo, uno de los vehículos con mayores ventas en el país.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, las importaciones de unidades chinas realizadas por General Motors en abril de 2026 ascendieron a 10 mil 852 vehículos. De ellas, 7 mil 396 correspondieron en conjunto al Aveo y la Groove SUV: 5 mil 875 del primero y mil 521 del segundo.

Asimismo, en el periodo enero-abril se importaron 46 mil 813 unidades provenientes de China, de las cuales 30 mil 45 correspondieron al Aveo y la Groove SUV: 23 mil 726 del primero y 6 mil 319 del segundo modelo.

Las importaciones totales de General Motors en abril fueron de 14 mil 566 unidades y, en el primer cuatrimestre del año, sumaron 60 mil 448 vehículos. La compañía importa unidades no solo de China, sino también de países como Brasil, Canadá, Corea del Sur y Estados Unidos; sin embargo, es del país asiático de donde proviene la mayor cantidad de vehículos. Además, el Aveo es el modelo de General Motors más vendido en México y el segundo de todo el mercado interno mexicano, al ser uno de los modelos más baratos, pese a los aranceles que paga al ser importado.