Saltillo vivirá la fiebre mundialista con más de 120 actividades en el FutFest 2026

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    Saltillo vivirá la fiebre mundialista con más de 120 actividades en el FutFest 2026
    La cartelera del FutFest contempla presentaciones musicales de agrupaciones reconocidas y espectáculos homenaje a artistas del regional mexicano y la música popular. SERGIO SOTO

El FutFest incluirá conciertos, torneos deportivos, zona gastronómica, venta de souvenirs y juegos mecánicos durante más de un mes de actividades

Saltillo buscará sumarse al ambiente de la Copa Mundial de Futbol 2026 con el FutFest, un festival que reunirá transmisiones de partidos, conciertos, actividades deportivas, juegos mecánicos y espacios de convivencia familiar del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte.

Durante la presentación oficial realizada este miércoles, autoridades municipales señalaron que el evento forma parte de una estrategia para impulsar el turismo, la economía local y la convivencia social durante la temporada mundialista.

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César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del municipio, destacó que el festival busca acercar a Saltillo a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Hoy presentamos una experiencia que busca reunir a las familias, fortalecer la convivencia, impulsar nuestra economía local y seguir construyendo el orgullo de ser saltillenses y coahuilenses”, expresó.

El funcionario explicó que el proyecto se desarrolló en coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el comité organizador de Monterrey, ciudad sede del Mundial.

El FutFest incluirá la transmisión oficial de 75 partidos de la fase inicial y 15 encuentros de eliminación directa, además de torneos de futbol siete, futbol amateur, futbol de playa, pádel y tenis. Asimismo, habrá activaciones familiares, zona gastronómica, venta de souvenirs y juegos mecánicos.

El alcalde Javier Díaz González señaló que, entre el FutFest y el Festival Internacional de las Artes (FINA), se desarrollarán más de 400 actividades culturales, deportivas y recreativas durante junio y julio.

“Va a ser un verano bastante interesante, con mucha cultura, mucho deporte y mucha actividad artística; pero, sobre todo, con mucha convivencia, recreación y esparcimiento”, comentó.

Díaz González destacó que las transmisiones de los partidos contarán con derechos oficiales adquiridos por el Municipio y el Gobierno del Estado.

“No es tan fácil transmitir los partidos (...) ha habido multas bastante importantes y sanciones bastante complicadas”, señaló.

El edil también informó que Saltillo mantiene coordinación con Monterrey para fortalecer la promoción turística durante el Mundial, además de participar con un stand en el Fan Fest de aquella ciudad.

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Como parte de la cartelera musical del FutFest, se anunciaron presentaciones de agrupaciones como Liberación, Los Invasores de Nuevo León, Los Dueños del Rancho y Sonido Máster, además de homenajes musicales a Selena Quintanilla, Jenni Rivera, Valentín Elizalde y Marco Antonio Solís.

Las autoridades informaron que el acceso general tendrá un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y 68 pesos mediante boletera electrónica.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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