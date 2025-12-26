Desaparece menor en Nochebuena tras salir de su domicilio en Saltillo; iba a la tienda

Corporaciones de seguridad y áreas especializadas en la localización de personas mantienen activa una investigación por la desaparición de una menor de edad registrada en Saltillo, durante las últimas horas del 24 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente fue identificada como Jennifer Alexia Serna Rodríguez, de 15 años, quien fue vista por última vez en la colonia Girasol. La ausencia fue reportada ante las autoridades el 25 de diciembre, lo que dio origen a la activación de los protocolos de búsqueda en la Región Sureste del estado.

La información recabada señala que la menor salió de su domicilio alrededor de las 11:00 horas con dirección a una tienda de abarrotes cercana, sin que posteriormente se tuviera conocimiento de su regreso o de algún contacto que permitiera ubicarla. Desde ese momento, su paradero permanece desconocido.