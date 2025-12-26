Desaparece menor en Nochebuena tras salir de su domicilio en Saltillo; iba a la tienda

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Desaparece menor en Nochebuena tras salir de su domicilio en Saltillo; iba a la tienda
    El caso es investigado por instancias especializadas en personas no localizadas. FOTO: REDES SOCIALES

La menor fue vista por última vez en la colonia Girasol; vestía pijama beige con estampado de dinosaurios y un suéter gris y azul al salir

Corporaciones de seguridad y áreas especializadas en la localización de personas mantienen activa una investigación por la desaparición de una menor de edad registrada en Saltillo, durante las últimas horas del 24 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente fue identificada como Jennifer Alexia Serna Rodríguez, de 15 años, quien fue vista por última vez en la colonia Girasol. La ausencia fue reportada ante las autoridades el 25 de diciembre, lo que dio origen a la activación de los protocolos de búsqueda en la Región Sureste del estado.

Saltillo: muere conductor tras aparatoso choque y volcadura en Fundadores

La información recabada señala que la menor salió de su domicilio alrededor de las 11:00 horas con dirección a una tienda de abarrotes cercana, sin que posteriormente se tuviera conocimiento de su regreso o de algún contacto que permitiera ubicarla. Desde ese momento, su paradero permanece desconocido.

Como parte del reporte de seguridad, se difundieron sus características físicas con el objetivo de facilitar su identificación. Jennifer Alexia mide aproximadamente 1.56 metros, pesa cerca de 48 kilogramos, tiene el cabello lacio de color castaño oscuro y presenta un lunar visible en la mejilla izquierda. Además, utiliza brackets, dato considerado relevante dentro de la ficha de búsqueda.

En cuanto a la vestimenta, se indicó que al momento de su desaparición portaba una pijama color beige con estampado de dinosaurios y un suéter en tonos gris y azul, prendas que podrían ser clave para su reconocimiento por parte de la ciudadanía.

Las autoridades de seguridad hicieron un llamado a la población para colaborar con información que permita avanzar en las labores de localización. Para ello, se mantienen disponibles las líneas de emergencia 911 y el número de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, donde se pueden realizar reportes de manera inmediata.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades señalaron que cualquier dato puede resultar determinante para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la menor, por lo que se mantiene la difusión permanente de la ficha y el seguimiento de las líneas de indagación correspondientes.

