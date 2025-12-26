Saltillo: muere conductor tras aparatoso choque y volcadura en Fundadores

Un hombre perdió la vida durante las primeras horas de este viernes tras sufrir un accidente vial sobre el bulevar Los Fundadores, a la altura del inicio del puente vehicular de la colonia Zaragoza, en dirección de Arteaga a Saltillo. Alrededor de las 05:45 horas se reportó el percance cerca de la colonia San José de los Cerritos, en el punto donde se localiza el camellón divisorio entre los carriles laterales y centrales de dicha vialidad. TE PUEDE INTERESAR: Joven motociclista termina lesionado tras omitir semáforo en Saltillo

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos, el vehículo circulaba a exceso de velocidad por los carriles centrales de Fundadores. Al inicio del puente, el conductor de un automóvil Renault Kwid, perdió el control del volante y se impactó contra la base de la baranda, lo que provocó severos daños en la unidad.

Tras el impacto, el vehículo salió proyectado hacia el lateral, donde se estrelló contra varias palmeras, quedando volcado sobre uno de sus costados. El conductor salió del automóvil y quedó tendido a un costado de una de las palmeras. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y solicitaron la presencia de paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes al arribar valoraron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.