Saltillo: muere conductor tras aparatoso choque y volcadura en Fundadores

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área para permitir las labores periciales en el lugar del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las primeras indagatorias señalan que el exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control al ingresar al puente vehicular

Un hombre perdió la vida durante las primeras horas de este viernes tras sufrir un accidente vial sobre el bulevar Los Fundadores, a la altura del inicio del puente vehicular de la colonia Zaragoza, en dirección de Arteaga a Saltillo.

Alrededor de las 05:45 horas se reportó el percance cerca de la colonia San José de los Cerritos, en el punto donde se localiza el camellón divisorio entre los carriles laterales y centrales de dicha vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Joven motociclista termina lesionado tras omitir semáforo en Saltillo

$!El vehículo Renault Kwid quedó volcado tras impactarse contra la base de la baranda y varias palmeras en el bulevar Los Fundadores.
El vehículo Renault Kwid quedó volcado tras impactarse contra la base de la baranda y varias palmeras en el bulevar Los Fundadores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos, el vehículo circulaba a exceso de velocidad por los carriles centrales de Fundadores.

Al inicio del puente, el conductor de un automóvil Renault Kwid, perdió el control del volante y se impactó contra la base de la baranda, lo que provocó severos daños en la unidad.

$!La unidad terminó sobre su costado en el área lateral del puente vehicular, en dirección de Arteaga a Saltillo.
La unidad terminó sobre su costado en el área lateral del puente vehicular, en dirección de Arteaga a Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el vehículo salió proyectado hacia el lateral, donde se estrelló contra varias palmeras, quedando volcado sobre uno de sus costados. El conductor salió del automóvil y quedó tendido a un costado de una de las palmeras.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y solicitaron la presencia de paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes al arribar valoraron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para tomar conocimiento del deceso y realizar el peritaje correspondiente, delimitando la zona para las diligencias de ley.

Al lugar también acudieron familiares y amigos de la víctima, quien fue identificado como Jesús Alberto ¨N¨, de 43 años, quienes lamentaron lo ocurrido.

Una vez concluidas las diligencias, se realizó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas de la muerte y posteriormente será entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

Temas


accidentes viales
Choques
Fallecimientos

Localizaciones


Saltillo

