Saltillo: muere conductor tras aparatoso choque y volcadura en Fundadores
Las primeras indagatorias señalan que el exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control al ingresar al puente vehicular
Un hombre perdió la vida durante las primeras horas de este viernes tras sufrir un accidente vial sobre el bulevar Los Fundadores, a la altura del inicio del puente vehicular de la colonia Zaragoza, en dirección de Arteaga a Saltillo.
Alrededor de las 05:45 horas se reportó el percance cerca de la colonia San José de los Cerritos, en el punto donde se localiza el camellón divisorio entre los carriles laterales y centrales de dicha vialidad.
De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos, el vehículo circulaba a exceso de velocidad por los carriles centrales de Fundadores.
Al inicio del puente, el conductor de un automóvil Renault Kwid, perdió el control del volante y se impactó contra la base de la baranda, lo que provocó severos daños en la unidad.
Tras el impacto, el vehículo salió proyectado hacia el lateral, donde se estrelló contra varias palmeras, quedando volcado sobre uno de sus costados. El conductor salió del automóvil y quedó tendido a un costado de una de las palmeras.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y solicitaron la presencia de paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes al arribar valoraron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para tomar conocimiento del deceso y realizar el peritaje correspondiente, delimitando la zona para las diligencias de ley.
Al lugar también acudieron familiares y amigos de la víctima, quien fue identificado como Jesús Alberto ¨N¨, de 43 años, quienes lamentaron lo ocurrido.
Una vez concluidas las diligencias, se realizó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas de la muerte y posteriormente será entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.