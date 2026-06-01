Descubren pipa con la que ordeñaban combustible de ductos, en Parras de la Fuente

Oficiales de la Guardia Nacional (GN) lograron localizar un tráiler que presuntamente se encontraba extrayendo diésel de manera ilegal de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El operador del tractocamión huyó del lugar, por lo que únicamente se logró el aseguramiento de aproximadamente 30 mil litros de combustible.

Tanto el tráiler como el hidrocarburo recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició una carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburos en contra de quien resulte responsable.

Los hechos fueron descubiertos alrededor de las 12:30 horas de este lunes, cuando elementos a bordo de las patrullas 18786 y 23509 realizaban un recorrido de vigilancia por las brechas cercanas al ejido El Mimbre.