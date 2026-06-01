Descubren pipa con la que ordeñaban combustible de ductos, en Parras de la Fuente
COMPARTIR
Estaba sacando el diesel de los ductos de Pemex de la carretera a Torreón, en Parras de la Fuente, Coahuila
Oficiales de la Guardia Nacional (GN) lograron localizar un tráiler que presuntamente se encontraba extrayendo diésel de manera ilegal de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El operador del tractocamión huyó del lugar, por lo que únicamente se logró el aseguramiento de aproximadamente 30 mil litros de combustible.
Tanto el tráiler como el hidrocarburo recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició una carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburos en contra de quien resulte responsable.
Los hechos fueron descubiertos alrededor de las 12:30 horas de este lunes, cuando elementos a bordo de las patrullas 18786 y 23509 realizaban un recorrido de vigilancia por las brechas cercanas al ejido El Mimbre.
El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 144+500 de la carretera Torreón-Saltillo, en territorio del municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.
El tractocamión con cisterna, perteneciente a la empresa Alerol S.A. de C.V., tenía conectada una manguera equipada con una bomba eléctrica, con la que presuntamente se realizaba la sustracción del combustible.
Tras implementar las medidas de seguridad correspondientes, la unidad fue trasladada a la subdelegación de la FGR para ser analizada por personal de Servicios Periciales.
Posteriormente, se procedió al traslado del vehículo y del combustible asegurado a instalaciones de Pemex para continuar con las diligencias correspondientes.