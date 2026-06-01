Descubren pipa con la que ordeñaban combustible de ductos, en Parras de la Fuente

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Descubren pipa con la que ordeñaban combustible de ductos, en Parras de la Fuente
    Oficiales de la Guardia Nacional encontraron la unidad.
    Descubren pipa con la que ordeñaban combustible de ductos, en Parras de la Fuente

Estaba sacando el diesel de los ductos de Pemex de la carretera a Torreón, en Parras de la Fuente, Coahuila

Oficiales de la Guardia Nacional (GN) lograron localizar un tráiler que presuntamente se encontraba extrayendo diésel de manera ilegal de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El operador del tractocamión huyó del lugar, por lo que únicamente se logró el aseguramiento de aproximadamente 30 mil litros de combustible.

Tanto el tráiler como el hidrocarburo recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició una carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburos en contra de quien resulte responsable.

Los hechos fueron descubiertos alrededor de las 12:30 horas de este lunes, cuando elementos a bordo de las patrullas 18786 y 23509 realizaban un recorrido de vigilancia por las brechas cercanas al ejido El Mimbre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-motociclista-se-impacta-contra-auto-en-saltillo-AK21091436

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 144+500 de la carretera Torreón-Saltillo, en territorio del municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

El tractocamión con cisterna, perteneciente a la empresa Alerol S.A. de C.V., tenía conectada una manguera equipada con una bomba eléctrica, con la que presuntamente se realizaba la sustracción del combustible.

Tras implementar las medidas de seguridad correspondientes, la unidad fue trasladada a la subdelegación de la FGR para ser analizada por personal de Servicios Periciales.

Posteriormente, se procedió al traslado del vehículo y del combustible asegurado a instalaciones de Pemex para continuar con las diligencias correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mundial: Falta poco

Mundial: Falta poco
true

Sheinbaum y el nacionalismo defensivo contra EU
Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso
No había huella de frenadoAutoridades de Tránsito y del Ministerio Público de Asuntos Viales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados.

Aparatoso choque por alcance contra Ruta 7 deja a madre e hijo lesionados en Saltillo
Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila

Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila
Rubén Torres recorrió los 21 kilómetros caracterizado como Spider-Man, una tradición que mantiene desde hace varios años para motivar a niños y corredores durante la competencia.

Spider-Man corre el 21K Coahuila 2026 en Saltillo para inspirar a los niños
En medio de la crisis de combustible que paraliza la recogida de desechos en La Habana, montones de basura de más de un metro de altura se han convertido en parte usual del paisaje,

La otra crisis de Cuba: basura, dengue y chikunguña
Una fase de estancamiento ha reemplazado a las promesas de victorias rápidas en Ucrania, Gaza e Irán, dejando al gobierno con difíciles negociaciones por delante.

Las intervenciones internacionales de Trump se estancaron y eso le molesta