Joven motociclista se impacta contra auto, en Saltillo
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Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender al afectado
Un accidente vehicular se registró en el cruce de las calles Eulalio Gutiérrez y Ajonjolí, en la colonia Las Praderas, donde un motociclista terminó impactándose contra un automóvil que cruzaba la vialidad.
De acuerdo con los primeros reportes, a la conductora de un Chevrolet Beat, Floryzela N., de 42 años, le habían cedido el paso mientras circulaba por la calle Ajonjolí y atravesaba Eulalio Gutiérrez. Sin embargo, ninguno de los involucrados se percató de la presencia del otro.
El motociclista, Ricardo N., de 23 años, no logró frenar a tiempo y se estrelló contra el costado del automóvil, resultando lesionado tras el impacto. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al joven y realizar una valoración médica. A pesar del golpe, no fue necesario trasladarlo a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos mientras los involucrados permanecieron en el lugar. Finalmente, el motociclista y su familia decidieron llegar a un acuerdo con la conductora para la reparación de los daños.