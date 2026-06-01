Joven motociclista se impacta contra auto, en Saltillo

Un accidente vehicular se registró en el cruce de las calles Eulalio Gutiérrez y Ajonjolí, en la colonia Las Praderas, donde un motociclista terminó impactándose contra un automóvil que cruzaba la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, a la conductora de un Chevrolet Beat, Floryzela N., de 42 años, le habían cedido el paso mientras circulaba por la calle Ajonjolí y atravesaba Eulalio Gutiérrez. Sin embargo, ninguno de los involucrados se percató de la presencia del otro.

El motociclista, Ricardo N., de 23 años, no logró frenar a tiempo y se estrelló contra el costado del automóvil, resultando lesionado tras el impacto. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.