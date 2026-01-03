Detiene Policía Cibernética de Saltillo a presunto defraudador en venta por redes sociales

La Unidad de la Policía Cibernética de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a una persona acusada de intentar cometer un fraude durante una transacción realizada a través de redes sociales, en la que presuntamente simuló depósitos bancarios e intentó obtener un producto mediante amenazas.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se originaron cuando una mujer ofreció a la venta un iPad a través del apartado Marketplace de la red social Facebook. Un usuario se mostró interesado en la compra y acordó realizar una transferencia bancaria, además de enviar un vehículo de la aplicación Didi para recoger el artículo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Hallan a hombre sin vida durante atención a incendio cerca de La Maquinita

Sin embargo, al no verse reflejado el depósito en la cuenta bancaria, la vendedora se negó a entregar el dispositivo. Posteriormente, el supuesto comprador comenzó a enviar mensajes amenazantes en los que advertía, de manera falsa, que integrantes de cárteles cometerían agresiones con armas si no se concretaba la entrega.

Ante esta situación, el conductor de la plataforma de transporte solicitó apoyo a través de los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De inmediato, la Unidad de la Policía Cibernética se puso en contacto con el ciudadano y, con su colaboración, se trasladó junto con el conductor al domicilio señalado por el presunto comprador, ubicado en la colonia Lomas de Lourdes.

En el lugar, los elementos policiales procedieron a la detención de Jorge Alberto “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La Policía Cibernética informó que se investigan otros posibles casos de compras fraudulentas en complicidad con otra persona, presuntamente radicada en la Ciudad de México.

Al respecto, el titular de la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo, Daniel Cardona Delgado, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar ser víctimas de fraudes y amenazas en línea. Recomendó que, al vender productos a través de redes sociales, el pago se realice preferentemente en efectivo o, en caso de transferencia bancaria, verificar que el dinero haya sido efectivamente recibido antes de entregar el artículo.

Asimismo, llamó a no ceder ante amenazas y a reportar de inmediato cualquier situación sospechosa. Para ello, puso a disposición el teléfono 871 894 6158 de la Policía Cibernética, para solicitar apoyo en casos relacionados con ciberdelitos.