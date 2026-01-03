Saltillo: Hallan a hombre sin vida durante atención a incendio cerca de La Maquinita

Saltillo
/ 3 enero 2026
    Saltillo: Hallan a hombre sin vida durante atención a incendio cerca de La Maquinita
    Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron a sofocar un incendio y realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida en las inmediaciones del arroyo, detrás del parque deportivo La Maquinita. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron a sofocar un incendio a un costado de un arroyo y localizaron a un hombre sin signos vitales, suspendido de un árbol

Mientras atendían un reporte de incendio en un área cercana al parque deportivo La Maquinita, al poniente de Saltillo, elementos del cuerpo de Bomberos realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, quien se encontraba suspendido de un árbol a un costado del arroyo ubicado en ese sector.

El reporte al sistema de emergencias 911 se recibió alrededor de las 9:50 horas, alertando sobre un incendio de aparente material de cartón. Al arribar al sitio para sofocar las llamas, los bomberos detectaron a una persona pendiendo de una cuerda atada al cuello y a la rama de un árbol, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

$!Personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar el área y cerrar la circulación en la calle Felipe Berriozábal en ambos sentidos. Posteriormente, personal de la Policía del Estado se sumó a las labores de resguardo.

Minutos más tarde arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, acompañado de un perito, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

La persona, de aproximadamente 45 años de edad, vestía una playera gris y pantalón de mezclilla con reflejante en la parte inferior. Hasta el momento no ha sido identificada, por lo que se espera que mediante documentos o reportes de personas desaparecidas se logre establecer su identidad.

$!Saltillo: Hallan a hombre sin vida durante atención a incendio cerca de La Maquinita

Concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se continuará con el proceso legal para la localización de sus familiares y la posterior entrega para los servicios funerarios.

