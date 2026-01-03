$!Saltillo: Hallan a hombre sin vida durante atención a incendio cerca de La Maquinita

Mientras atendían un reporte de incendio en un área cercana al parque deportivo La Maquinita, al poniente de Saltillo, elementos del cuerpo de Bomberos realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, quien se encontraba suspendido de un árbol a un costado del arroyo ubicado en ese sector.

El reporte al sistema de emergencias 911 se recibió alrededor de las 9:50 horas, alertando sobre un incendio de aparente material de cartón. Al arribar al sitio para sofocar las llamas, los bomberos detectaron a una persona pendiendo de una cuerda atada al cuello y a la rama de un árbol, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

