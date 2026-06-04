Llega adulta mayor sin vida a hospital privado de Saltillo

Una mujer de la tercera edad ingresó sin signos vitales la noche del miércoles al Hospital Christus Muguerza, luego de ser trasladada por sus familiares en un vehículo particular, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando Lilia Guadalupe, de 89 años de edad, fue llevada de urgencia al nosocomio ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio debido a complicaciones de salud.