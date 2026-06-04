Llega adulta mayor sin vida a hospital privado de Saltillo
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La mujer fue trasladada por sus familiares en un vehículo particular debido a complicaciones de salud, pero al llegar al hospital ya no presentaba signos vitales
Una mujer de la tercera edad ingresó sin signos vitales la noche del miércoles al Hospital Christus Muguerza, luego de ser trasladada por sus familiares en un vehículo particular, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando Lilia Guadalupe, de 89 años de edad, fue llevada de urgencia al nosocomio ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio debido a complicaciones de salud.
A su arribo al área de Trauma Shock, personal médico realizó la valoración correspondiente; sin embargo, poco pudieron hacer, ya que la mujer no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.
De acuerdo con el reporte hospitalario, la adulta mayor fue trasladada por sus propios familiares, quienes solicitaron atención médica inmediata al arribar al centro hospitalario.
Tras la confirmación del deceso, las autoridades competentes fueron notificadas para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.