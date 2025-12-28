Detienen a hombre tras agresiones e intento de asfixia contra su hijo de 15 años, en Saltillo

Una intervención de corporaciones de seguridad se registró durante la madrugada del sábado en la colonia Oceanía, luego del reporte de un menor de edad que señaló haber sido agredido por su padre, en Saltillo.

De acuerdo con la declaración de Irasema, de 42 años, la mujer se encontraba intercambiando mensajes con su pareja, Jesús Antonio, de 47 años, quien comenzó a insultarla y a menospreciarla mediante textos, incluso antes de llegar al domicilio.

Alrededor de las 03:00 horas, el hombre arribó a la vivienda y, tras ofrecerle alimento, este se negó y se encerró en el baño, donde presuntamente comenzó a consumir una sustancia conocida como cristal. Al salir, su actitud se tornó agresiva y comenzó a golpear físicamente a la mujer, quien intentó tranquilizarlo.

En ese momento, el hijo de ambos, de 15 años de edad, al escuchar lo que ocurría, intervino para intentar calmar al hombre y defender a su madre. Sin embargo, Jesús Antonio reaccionó de manera violenta, golpeó al adolescente e intentó ahorcarlo. El menor logró zafarse y realizó el reporte al número de emergencias 911.

Elementos de seguridad acudieron al domicilio y procedieron al aseguramiento del presunto agresor. Durante la revisión tanto del individuo como del inmueble, fueron localizadas varias dosis de presuntos estupefacientes, así como una bolsa que contenía jeringas.

El adolescente y su madre quedaron bajo resguardo de las autoridades, quienes activaron los protocolos correspondientes para la protección de las víctimas. Posteriormente, vecinos del sector se acercaron a los elementos policiales y señalaron que de manera constante se escuchaban gritos y discusiones en el domicilio, lo que respaldó el testimonio del menor sobre presuntos episodios de maltrato continuo.