Pierde la vida copiloto tras días de agonía al chocar contra árbol en Saltillo

Un hombre de 31 años perdió la vida en las instalaciones de la Clínica Número Dos del IMSS, luego de permanecer varios días en agonía a consecuencia de un accidente vial ocurrido el pasado 15 de diciembre en Saltillo.

La víctima fue identificada como Jerebaí Abasai, quien viajaba como copiloto en un vehículo conducido por un hombre identificado como Eduardo ¨N¨. La unidad circulaba sobre el bulevar Egipto, con dirección de oriente a poniente.

