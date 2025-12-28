Pierde la vida copiloto tras días de agonía al chocar contra árbol en Saltillo

Saltillo
/ 28 diciembre 2025
    Pierde la vida copiloto tras días de agonía al chocar contra árbol en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado a la Clínica Número Dos del IMSS tras el accidente vial. FOTO: MARTÍN ROJAS

El conductor del vehículo se encontraba presuntamente en estado de ebriedad al momento del accidente y deberá enfrentar el proceso legal correspondiente

Un hombre de 31 años perdió la vida en las instalaciones de la Clínica Número Dos del IMSS, luego de permanecer varios días en agonía a consecuencia de un accidente vial ocurrido el pasado 15 de diciembre en Saltillo.

La víctima fue identificada como Jerebaí Abasai, quien viajaba como copiloto en un vehículo conducido por un hombre identificado como Eduardo ¨N¨. La unidad circulaba sobre el bulevar Egipto, con dirección de oriente a poniente.

$!El vehículo se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central del bulevar Egipto.
El vehículo se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central del bulevar Egipto. FOTO: MARTÍN ROJAS

De acuerdo con la información disponible, el conductor se encontraba en estado de ebriedad y, al llegar al semáforo ubicado en la intersección con el bulevar Sarmiento, realizó un giro hacia el sur. Debido al exceso de velocidad, perdió el control del volante y se impactó contra un árbol situado en el camellón central.

A consecuencia del choque, Jerebaí, quien presuntamente viajaba dormido y sin cinturón de seguridad, se golpeó el cráneo contra el tablero del vehículo, resultando gravemente lesionado.

$!El automóvil presentó severos daños tras perder el control por exceso de velocidad.
El automóvil presentó severos daños tras perder el control por exceso de velocidad. FOTO: MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de emergencia a la Clínica Número Dos del IMSS, donde permaneció internado hasta el 28 de diciembre, fecha en la que se confirmó su fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. En cuanto al conductor, deberá enfrentar las consecuencias legales derivadas del accidente.

