Pierde la vida copiloto tras días de agonía al chocar contra árbol en Saltillo
El conductor del vehículo se encontraba presuntamente en estado de ebriedad al momento del accidente y deberá enfrentar el proceso legal correspondiente
Un hombre de 31 años perdió la vida en las instalaciones de la Clínica Número Dos del IMSS, luego de permanecer varios días en agonía a consecuencia de un accidente vial ocurrido el pasado 15 de diciembre en Saltillo.
La víctima fue identificada como Jerebaí Abasai, quien viajaba como copiloto en un vehículo conducido por un hombre identificado como Eduardo ¨N¨. La unidad circulaba sobre el bulevar Egipto, con dirección de oriente a poniente.
De acuerdo con la información disponible, el conductor se encontraba en estado de ebriedad y, al llegar al semáforo ubicado en la intersección con el bulevar Sarmiento, realizó un giro hacia el sur. Debido al exceso de velocidad, perdió el control del volante y se impactó contra un árbol situado en el camellón central.
A consecuencia del choque, Jerebaí, quien presuntamente viajaba dormido y sin cinturón de seguridad, se golpeó el cráneo contra el tablero del vehículo, resultando gravemente lesionado.
Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de emergencia a la Clínica Número Dos del IMSS, donde permaneció internado hasta el 28 de diciembre, fecha en la que se confirmó su fallecimiento.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. En cuanto al conductor, deberá enfrentar las consecuencias legales derivadas del accidente.