Ante dudas, Pets Care Saltillo publica videos de la llegada del perrito ‘Rocky’ a la clínica

En medio de la atención pública que ha generado el caso de “Rocky”, el perrito que fue atropellado y arrastrado presuntamente por su dueña en Saltillo, el hospital veterinario Pets Care difundió videos de seguridad para responder a las versiones que circulan en redes sociales sobre la identidad del animal que permanece bajo atención médica. Una asociación civil y diversos usuarios en redes sociales han sostenido que el perro hospitalizado no sería “Rocky”. Entre los argumentos expuestos señalan diferencias en la edad y características físicas del animal, además de afirmar que las lesiones sufridas el pasado 18 de julio no serían compatibles con la vida, por lo que plantean la hipótesis de que “Rocky” habría fallecido y que otro perro fue presentado con las mismas lesiones para simular su atención.

Ante la difusión de esas publicaciones, Pets Care compartió un video con imágenes captadas por sus cámaras de seguridad en las que se observa la llegada del perro al hospital la tarde del 18 de julio, así como la atención de emergencia brindada por el personal médico.

En la grabación se aprecia el arribo de la camioneta que trasladó al animal minutos después de la agresión. El personal del hospital sale con una camilla para auxiliarlo; sin embargo, debido a la urgencia, los médicos cargan al perro e ingresan directamente al área de hospitalización, donde comienzan a brindarle los primeros auxilios. ”Durante décadas y a través de generaciones, los valores han sido el motor de esta empresa; hoy no es la excepción. Mostramos con transparencia y absoluto respeto la evidencia del inicio de la atención de nuestro paciente ‘Rocky’. Seguimos y seguiremos luchando por él y por todos nuestros pacientes, como lo hemos hecho a través de los años. Nuestra alma, corazón y mente siguen firmes y convencidos de que la verdad es siempre el único camino.” se lee en la descripción del video publicado en el que el hospital defendió la transparencia de su actuación. La publicación también incluye el testimonio de Leonel García, vecino del fraccionamiento Villas de San Miguel, quien aseguró haber trasladado personalmente a “Rocky” desde el lugar de los hechos hasta la clínica veterinaria. “El perrito no murió afortunadamente y lo digo con conocimiento de causa porque yo siendo vecino del fraccionamiento fui testigo de los eventos, yo iba saliendo del fraccionamiento y me tocó cargarlo en mi camioneta y traerlo a la veterinaria Pets Care”, afirmó.

García explicó que desde el día de la agresión ha acudido de manera constante a conocer el estado de salud del perro y rechazó las versiones que señalan un supuesto cambio de animal. “A mí me consta que es el perrito que yo cargué el sábado en la tarde, que fue el que traje y que lo he estado viniendo a ver todos los días”, sostuvo. Asimismo, pidió a la población evitar difundir información sin sustento y permitir que el personal médico continúe con la atención del animal. Mientras tanto, en redes sociales también han surgido mensajes de ciudadanos que llaman a no dirigir ataques contra el hospital veterinario ni contra su equipo médico. Usuarios han señalado que, independientemente de las investigaciones sobre el caso de maltrato animal, Pets Care recibió al perro como una emergencia y ha brindado atención especializada desde su ingreso, por lo que pidieron que cualquier exigencia de justicia se realice por las vías legales y sin afectar a terceros.