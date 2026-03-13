Detienen a seis tras ser captados por cámaras de vigilancia en Saltillo

Como resultado de acciones coordinadas entre sus áreas operativas y de monitoreo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a seis hombres por distintos delitos, luego de que sus actividades fueron detectadas a través de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

El primer caso corresponde a la detención de Hugo Iván “N”, quien fue observado por las cámaras en calles de la Zona Centro mientras conversaba con una mujer y posteriormente sacaba un arma blanca antes de retirarse del lugar. Tras el reporte de los monitoristas, elementos de la Policía Municipal asignados al sector acudieron al sitio, lograron ubicarlo y procedieron a su detención.

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En otro hecho, operadores del sistema de videovigilancia detectaron a dos hombres que ingresaron a una tienda de conveniencia y, al salir del establecimiento, se alejaron rápidamente mientras guardaban mercancía entre sus prendas.

Las cámaras del negocio captaron el momento en que ambos entraron y salieron del local, además de que uno de ellos portaba en las manos lo que parecía ser un arma blanca. Con base en esta información, elementos de la Policía Municipal Preventiva y del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto lograron la detención de Juan Manuel “N” y Antonio Otoniel “N”.

En un tercer incidente, monitoristas del C2 detectaron la llegada de tres hombres a bordo de una motocicleta al estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el bulevar Isidro López Zertuche. Posteriormente, uno de ellos ingresó a una tienda del lugar.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de los policías municipales del sector, quienes acudieron al sitio y lograron la detención de Tadeo Alexander “N”, Ángel José “N” y Ángel de Jesús “N”.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) opera de manera permanente las 24 horas del día, lo que permite detectar conductas sospechosas y coordinar la intervención de las corporaciones policiales para mantener la seguridad en la ciudad.