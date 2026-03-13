Mujer resulta herida tras volcar en el libramiento, en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Mujer resulta herida tras volcar en el libramiento, en Ramos Arizpe
    El vehículo tuvo que ser remolcado con una grúa.
    Mujer resulta herida tras volcar en el libramiento, en Ramos Arizpe
    Mujer resulta herida tras volcar en el libramiento, en Ramos Arizpe

todo por querer evitar un choque por alcance.

Una mujer al volante estuvo a punto de perder la vida al volcar su vehículo sobre una valla metálica de las que se encuentran en el libramiento Óscar Flores Tapia.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al kilómetro 11, donde brindaron atención a Irene N., de 54 años de edad. La afectada conducía una camioneta Toyota sobre el tramo de la carretera estatal 124 con dirección a la colonia Mirasierra, en Saltillo.

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Al llegar al kilómetro 11, a la altura de la colonia Santa Fé, aseguró que otro vehículo se le atravesó en el camino. Para evitar un choque por alcance, volanteó hacia su izquierda, donde realizó medio giro y terminó volcando hacia su derecha, quedando sobre una valla metálica.

La mujer presentó golpes severos y, tras ser valorada por paramédicos, fue trasladada de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social. Del accidente se hizo cargo personal de la Policía Estatal, y el caso será consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público de Ramos Arizpe, Coahuila.

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