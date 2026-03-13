Mujer resulta herida tras volcar en el libramiento, en Ramos Arizpe

Una mujer al volante estuvo a punto de perder la vida al volcar su vehículo sobre una valla metálica de las que se encuentran en el libramiento Óscar Flores Tapia.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al kilómetro 11, donde brindaron atención a Irene N., de 54 años de edad. La afectada conducía una camioneta Toyota sobre el tramo de la carretera estatal 124 con dirección a la colonia Mirasierra, en Saltillo.

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Al llegar al kilómetro 11, a la altura de la colonia Santa Fé, aseguró que otro vehículo se le atravesó en el camino. Para evitar un choque por alcance, volanteó hacia su izquierda, donde realizó medio giro y terminó volcando hacia su derecha, quedando sobre una valla metálica.

La mujer presentó golpes severos y, tras ser valorada por paramédicos, fue trasladada de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social. Del accidente se hizo cargo personal de la Policía Estatal, y el caso será consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público de Ramos Arizpe, Coahuila.