Detienen en NL a estafadores que engañaban a adultos mayores con falso premio de lotería en Saltillo

La intervención se originó luego de que una mujer denunciara haber sido abordada por un hombre y una mujer al salir de Plaza Real, ubicada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y Mariano Abasolo. De acuerdo con su testimonio, ambos portaban uniforme quirúrgico y le aseguraron que tenían en su poder un billete de lotería ganador, por lo que le solicitaron una tarjeta bancaria o número de cuenta para depositar el supuesto premio.

Un operativo coordinado entre corporaciones de Coahuila y Nuevo León derivó en la captura de dos personas señaladas como probables responsables de cometer estafas, principalmente contra adultos mayores, mediante engaños relacionados con supuestos premios de lotería.

El engaño no terminó ahí. Los sospechosos acompañaron a la víctima hasta su domicilio con la intención de convencerla de entregar dinero en efectivo u objetos de valor a cambio del boleto. Sin embargo, la situación cambió cuando el esposo de la mujer salió del inmueble, lo que provocó que los presuntos responsables abandonaran el lugar de inmediato.

Tras el reporte, elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto iniciaron las indagatorias con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética y la Agencia de Investigación Criminal. A través del análisis de cámaras de videovigilancia del sistema C2 y C4, lograron ubicar a los sospechosos a bordo de un vehículo Hyundai, identificando además la ruta que tomaron al salir de la ciudad con dirección a Nuevo León.

Con esta información, se estableció comunicación con corporaciones de seguridad del estado vecino. Fue así como, mediante un despliegue conjunto con autoridades de Monterrey, se logró la detención de René Omar “N”, de 32 años, y María Fernanda “N”, de 22, originarios de Michoacán y Jalisco, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones, ambos podrían estar vinculados a otros casos similares, en los que empleaban distintos métodos para engañar a sus víctimas. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el alcance de sus actividades y posibles afectaciones.

El caso fue turnado a la Fiscalía correspondiente, donde se dará seguimiento legal y se definirá la situación jurídica de los detenidos.