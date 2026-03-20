Detienen en NL a estafadores que engañaban a adultos mayores con falso premio de lotería en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Detienen en NL a estafadores que engañaban a adultos mayores con falso premio de lotería en Saltillo
    Los detenidos son investigados por su posible participación en otros casos similares. CORTESÍA

Se acercaban a las víctimas con el argumento de un supuesto boleto ganador y, mediante engaños, las convencían de entregar dinero o objetos de valor a cambio del premio

Un operativo coordinado entre corporaciones de Coahuila y Nuevo León derivó en la captura de dos personas señaladas como probables responsables de cometer estafas, principalmente contra adultos mayores, mediante engaños relacionados con supuestos premios de lotería.

La intervención se originó luego de que una mujer denunciara haber sido abordada por un hombre y una mujer al salir de Plaza Real, ubicada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y Mariano Abasolo. De acuerdo con su testimonio, ambos portaban uniforme quirúrgico y le aseguraron que tenían en su poder un billete de lotería ganador, por lo que le solicitaron una tarjeta bancaria o número de cuenta para depositar el supuesto premio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-de-mas-de-dos-metros-en-bicicleta-y-termina-lesionado-en-saltillo-FK19640849

El engaño no terminó ahí. Los sospechosos acompañaron a la víctima hasta su domicilio con la intención de convencerla de entregar dinero en efectivo u objetos de valor a cambio del boleto. Sin embargo, la situación cambió cuando el esposo de la mujer salió del inmueble, lo que provocó que los presuntos responsables abandonaran el lugar de inmediato.

Tras el reporte, elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto iniciaron las indagatorias con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética y la Agencia de Investigación Criminal. A través del análisis de cámaras de videovigilancia del sistema C2 y C4, lograron ubicar a los sospechosos a bordo de un vehículo Hyundai, identificando además la ruta que tomaron al salir de la ciudad con dirección a Nuevo León.

Con esta información, se estableció comunicación con corporaciones de seguridad del estado vecino. Fue así como, mediante un despliegue conjunto con autoridades de Monterrey, se logró la detención de René Omar “N”, de 32 años, y María Fernanda “N”, de 22, originarios de Michoacán y Jalisco, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones, ambos podrían estar vinculados a otros casos similares, en los que empleaban distintos métodos para engañar a sus víctimas. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el alcance de sus actividades y posibles afectaciones.

El caso fue turnado a la Fiscalía correspondiente, donde se dará seguimiento legal y se definirá la situación jurídica de los detenidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Estafas
Seguridad

Localizaciones


Nuevo León
Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Furia épica en Durango

Furia épica en Durango
true

Pitos y flautas
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
Habitantes fueron auxiliados por vecinos tras registrarse el fuego en una vivienda.

Se incendia vivienda, evacuan a familia y atienden crisis médica en Saltillo
Anticipa que tendría requisitos más estrictos, pues México ya comenzó a adoptar medidas para ‘proteger las cadenas de suministro norteamericanas frente a las mercancías extranjeras’.

La revisión del T-MEC creará incertidumbre en economías latinoamericanas: EU
¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad

¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad
Los expertos esperan que esta nueva opción aumente el número de mujeres que se someten a pruebas de detección y salve más vidas.

Pruebas de VPH en casa: una nueva opción para las mujeres
La vida cotidiana en el barrio de Liniers, un centro neurálgico del comercio y la inmigración en Buenos Aires, donde conviven diversas culturas en sus calles.

La inmigración no era tema en Argentina, hasta que se convirtió en uno