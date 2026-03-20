Cae de más de dos metros en bicicleta y termina lesionado, en Saltillo

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Cae de más de dos metros en bicicleta y termina lesionado, en Saltillo
    Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado. ULISES MARTÍNEZ

El hombre se encontraba en aparente estado tóxico al momento del accidente, de acuerdo con los primeros reportes

Un hombre resultó lesionado la mañana de este viernes tras caer de más de dos metros de altura con su bicicleta en la plaza pública de la colonia Las Haciendas, en un incidente que movilizó a cuerpos de emergencia en Saltillo.

El lesionado fue identificado como Juan Carlos ¨N¨, de 54 años, quien, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba en aparente estado tóxico por inhalación de resistol amarillo al momento del accidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/volcadura-deja-18-trabajadores-lesionados-en-libramiento-oft-conductor-dormito-JK19640832
$!El hombre presentó traumatismo craneoencefálico y lesiones en el hombro.
El hombre presentó traumatismo craneoencefálico y lesiones en el hombro. ULISES MARTÍNEZ

Según la información recabada en el lugar, el hombre circulaba en su bicicleta cuando perdió el control y cayó desde un declive de más de dos metros de altura dentro del área de la plaza.

Tras la caída, presentó un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneoencefálico, además de una probable luxación o fractura en el hombro izquierdo.

$!Servicios de emergencia acudieron al lugar tras el reporte de vecinos.
Servicios de emergencia acudieron al lugar tras el reporte de vecinos. ULISES MARTÍNEZ

Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado a un hospital para su valoración médica y seguimiento de sus lesiones, mientras que su bicicleta fue recogida por personal de Servicios Primarios, quienes acudieron a realizar limpieza en la plaza y a quienes se les pidió el apoyo.

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