Diputado destaca mayor cuidado vecinal de espacios públicos en Saltillo

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Diputado destaca mayor cuidado vecinal de espacios públicos en Saltillo
    Álvaro Moreira afirma que han dado resultados las campañas de concientización con vecinos. FOTO: CORTESÍA

Legislador señala que los callejones rehabilitados se han mantenido limpios tras las vacaciones

El diputado local Álvaro Moreira Valdés afirmó que en colonias de Saltillo comienza a notarse una mayor conciencia ciudadana para el cuidado de espacios públicos, particularmente en los callejones intervenidos por el municipio.

Comentó que recientemente acompañó al alcalde Javier Díaz González en la supervisión del arranque del programa Callejones con Vida en la colonia Hidalgo, donde espacios antes abandonados fueron limpiados, iluminados y pintados. “Eran callejones que estaban llenos de basura, llenos de escombro, totalmente oscuros”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025

Informó que, además de la rehabilitación física, se contempla la participación de jóvenes universitarios y vecinos en murales y actividades culturales, con el objetivo de que los callejones sean puntos de convivencia y recorridos más seguros.

Agregó que, a diferencia de intentos anteriores, los espacios se han mantenido en buen estado. “Hace un tiempo se habían limpiado y a los dos días ya estaban llenos de basura. Ahorita ya se pasaron todas las vacaciones y se sigue manteniendo bien”, afirmó, y adelantó que se impulsará la formación de comités vecinales por callejón para fortalecer su cuidado.

Temas


Parques

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Elementos de seguridad acordonaron la zona en la colonia Conquistadores, donde una mujer de 68 años fue localizada sin vida y su hijo detenido como presunto responsable.

FGE abre carpeta por feminicidio tras muerte de mujer a manos de su hijo en Saltillo
Los Saraperos de Saltillo reforzaron su plantel con la llegada de cinco agentes libres, apostando por experiencia internacional y profundidad en el pitcheo rumbo a la nueva temporada.

Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB