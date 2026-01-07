Diputado destaca mayor cuidado vecinal de espacios públicos en Saltillo

El diputado local Álvaro Moreira Valdés afirmó que en colonias de Saltillo comienza a notarse una mayor conciencia ciudadana para el cuidado de espacios públicos, particularmente en los callejones intervenidos por el municipio.

Comentó que recientemente acompañó al alcalde Javier Díaz González en la supervisión del arranque del programa Callejones con Vida en la colonia Hidalgo, donde espacios antes abandonados fueron limpiados, iluminados y pintados. “Eran callejones que estaban llenos de basura, llenos de escombro, totalmente oscuros”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025

Informó que, además de la rehabilitación física, se contempla la participación de jóvenes universitarios y vecinos en murales y actividades culturales, con el objetivo de que los callejones sean puntos de convivencia y recorridos más seguros.

Agregó que, a diferencia de intentos anteriores, los espacios se han mantenido en buen estado. “Hace un tiempo se habían limpiado y a los dos días ya estaban llenos de basura. Ahorita ya se pasaron todas las vacaciones y se sigue manteniendo bien”, afirmó, y adelantó que se impulsará la formación de comités vecinales por callejón para fortalecer su cuidado.